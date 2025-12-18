सीओ परेशान करे तो कहां- कैसे करें शिकायत, मंत्री विजय सिन्हा ने बताया; अफसरों की क्लास लगाई

संक्षेप: मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी प्रकार की सेवा देना सुनिश्चित करें। बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब नहीं बचेंगे।

बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि अधिकारियों की क्लास लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी अंचल और डीसीएलआर कार्यालय में शिकायत पेटी रहेगी। आम लोग जमीन से जुड़े मामले की शिकायत पत्र पेटी में देंगे। सीओ कार्यालय की शिकायत पेटी सिर्फ वहां के अंचलाधिकारी ही खोलेंगे। इसी तरह डीसीएलआर कार्यालय में सीओ के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस पेटी को डीसीएलआर खोलेंगे। इससे लोगों की जमीन से जुड़ी समस्या दूर होगी।

कार्यशाला में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य भर के एडीएम, डीसीएलआर और अंचलाधिकारी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा करने वालों पर आपराधिक कानूनों के तहत 31 दिसंबर तक प्राथमिकी दर्ज कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को बरगलाना महंगा पड़ेगा। उड़न दस्ता गठित किया जाएगा जो औचक जांच करगे। जो पकड़े जाएंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी प्रकार की सेवा देना सुनिश्चित करें। बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब नहीं बचेंगे। मंत्री ने कार्यशाला के दिन छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों को शो कॉज करने का आदेश दिया। कहा कि भागने से काम नहीं चलेगा। जो भागेंगे उनका पीछा अंतिम समय तक करेंगे।