Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswhere and how to complain if CO harasses Minister Vijay Sinha scolded officers in workshop
सीओ परेशान करे तो कहां- कैसे करें शिकायत, मंत्री विजय सिन्हा ने बताया; अफसरों की क्लास लगाई

सीओ परेशान करे तो कहां- कैसे करें शिकायत, मंत्री विजय सिन्हा ने बताया; अफसरों की क्लास लगाई

संक्षेप:

मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी प्रकार की सेवा देना सुनिश्चित करें। बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब नहीं बचेंगे।

Dec 18, 2025 02:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि अधिकारियों की क्लास लगाई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी अंचल और डीसीएलआर कार्यालय में शिकायत पेटी रहेगी। आम लोग जमीन से जुड़े मामले की शिकायत पत्र पेटी में देंगे। सीओ कार्यालय की शिकायत पेटी सिर्फ वहां के अंचलाधिकारी ही खोलेंगे। इसी तरह डीसीएलआर कार्यालय में सीओ के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस पेटी को डीसीएलआर खोलेंगे। इससे लोगों की जमीन से जुड़ी समस्या दूर होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्यशाला में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य भर के एडीएम, डीसीएलआर और अंचलाधिकारी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री ने जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा करने वालों पर आपराधिक कानूनों के तहत 31 दिसंबर तक प्राथमिकी दर्ज कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को बरगलाना महंगा पड़ेगा। उड़न दस्ता गठित किया जाएगा जो औचक जांच करगे। जो पकड़े जाएंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी प्रकार की सेवा देना सुनिश्चित करें। बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब नहीं बचेंगे। मंत्री ने कार्यशाला के दिन छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों को शो कॉज करने का आदेश दिया। कहा कि भागने से काम नहीं चलेगा। जो भागेंगे उनका पीछा अंतिम समय तक करेंगे।

मंत्री ने सभी सीओ से कहा कि जो कानून पावर उन्हें दिया गया है उनका उपयोग करें। झूठा शपथ देने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं और सही लोगों को परेशान नहीं करें।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Vijay Sinha Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।