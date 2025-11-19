Hindustan Hindi News
बिहार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब, कहां और कैसे देखें LIVE – टाइम, जगह, टीवी चैनल, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

संक्षेप: When and Where to watch Bihar CM oath ceremony: बिहार में एनडीए की नई सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण (LIVE Streaming) कब, कहां और कैसे देखें; यह इस आर्टिकल में जानिए।

Wed, 19 Nov 2025 11:23 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar CM Oath Ceremony Shapath Grahan LIVE Streaming: बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 20 नवंबर 2025 को पटना में होने जा रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार यह कार्यक्रम राजभवन में ना होकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के एनडीए के नेता एवं राज्य भर से लगभग 2-3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। इस शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण कब शुरू होगा और इसे कहां एवं कैसे देखें यहां आपको बता रहे हैं।

Bihar CM Oath Ceremony Time (बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का समय)

बिहार के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को सुबह 11:30 बजे होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा और उनके कैबिनेट साथियों को पद एवं गोपनियता की शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।

Where to Watch Bihar CM Oath Ceremony (बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कहां और कैसे देखें)

बिहार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आम लोगों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। अगर आप पटना में हैं, या गुरुवार को राजधानी आ रहे हैं तो गांधी मैदान में पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन सकते हैं।

वहीं, अगर आप घर से बैठकर शपथ ग्रहण समारोह देखना चाहते हैं तो इसका लाइव प्रसारण 'लाइव हिन्दुस्तान' के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न समाचार टीवी चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण (LIVE Streaming) किया जाएगा। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो लिंक नीचे दिया गया है-

