VIDEO: विक्रमशिला सेतु कब तक होगा दुरुस्त? सीएम सम्राट चौधरी ने बताया डेट, बड़ी सौगात दी

30 नवंबर से विक्रमशिला पुल सभी तरह के वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक सेतु पर स्थायी रूप से स्लैब का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक नदी मार्ग से गुजरने वाले आमलोगों, परिवार और निजी वाहनों से शुल्क नहीं लिए जाएंगे।

Samrat Choudhary on Vikramshila Setu: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से का पुनर्निर्माण 30 नवंबर के पहले कर दिया जाएगा। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रविवार को गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन एवं मरम्मत कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीन स्लैब का स्ट्रैंच बदलना है। निर्माण एजेंसी से पुनः अध्ययन कराया जाएगा, ताकि सुपर स्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि सारे स्लैब का स्ट्रैंच सही है, आगे और कोई स्ट्रैंच नहीं बदलना है, तब 30 नवंबर से पुल सभी तरह के वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक सेतु पर स्थायी रूप से स्लैब का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक नदी मार्ग से गुजरने वाले आमलोग, परिवार और निजी वाहनों से शुल्क नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ वाणिज्यिक गतिविधि करने वालों से ही शुल्क लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सेतु के टूटे स्लैब की जगह तैयार किया गया बेली ब्रिज का जायजा लिया और वहीं से गंगा में बन रहे समानांतर पुल का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पथ पर बिजली के जर्जर तार को मेला शुरू होने से पहले बदला जायेगा। साथ ही रास्तों को दुरुस्त किया जायेगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकें। मुख्यमंत्री ने 15 जून तक सभी बंद पड़े चापकालों को चालू कराने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से का पुनर्निर्माण कराकर 30 तक परिचालन शुरू कराने का निर्देश भी दिया।

श्रावणी मेला-2026 की तैयारी की समीक्षा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेला-2026 की तैयारी एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान संपूर्ण भारत सहित विदेशों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तथा श्रावणी मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती करें। सुईया, कटोरिया, चानन सहित कांवरिया पथ पर बने धर्मशाला का चेन सिस्टम बनाकर उन्हें पर्यटन नीति से जोड़ें। सभी धर्मशाला को पीपीपी मोड पर व्यवस्थित करें, ताकि सालोंभर वे संचालित रहें। गौर हो कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है।