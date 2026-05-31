VIDEO: विक्रमशिला सेतु कब तक होगा दुरुस्त? सीएम सम्राट चौधरी ने बताया डेट, बड़ी सौगात दी
30 नवंबर से विक्रमशिला पुल सभी तरह के वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक सेतु पर स्थायी रूप से स्लैब का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक नदी मार्ग से गुजरने वाले आमलोगों, परिवार और निजी वाहनों से शुल्क नहीं लिए जाएंगे।
Samrat Choudhary on Vikramshila Setu: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से का पुनर्निर्माण 30 नवंबर के पहले कर दिया जाएगा। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रविवार को गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन एवं मरम्मत कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीन स्लैब का स्ट्रैंच बदलना है। निर्माण एजेंसी से पुनः अध्ययन कराया जाएगा, ताकि सुपर स्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि सारे स्लैब का स्ट्रैंच सही है, आगे और कोई स्ट्रैंच नहीं बदलना है, तब 30 नवंबर से पुल सभी तरह के वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक सेतु पर स्थायी रूप से स्लैब का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक नदी मार्ग से गुजरने वाले आमलोग, परिवार और निजी वाहनों से शुल्क नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ वाणिज्यिक गतिविधि करने वालों से ही शुल्क लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सेतु के टूटे स्लैब की जगह तैयार किया गया बेली ब्रिज का जायजा लिया और वहीं से गंगा में बन रहे समानांतर पुल का भी अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पथ पर बिजली के जर्जर तार को मेला शुरू होने से पहले बदला जायेगा। साथ ही रास्तों को दुरुस्त किया जायेगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकें। मुख्यमंत्री ने 15 जून तक सभी बंद पड़े चापकालों को चालू कराने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला सेतु के टूटे हिस्से का पुनर्निर्माण कराकर 30 तक परिचालन शुरू कराने का निर्देश भी दिया।
श्रावणी मेला-2026 की तैयारी की समीक्षा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेला-2026 की तैयारी एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान संपूर्ण भारत सहित विदेशों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तथा श्रावणी मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती करें। सुईया, कटोरिया, चानन सहित कांवरिया पथ पर बने धर्मशाला का चेन सिस्टम बनाकर उन्हें पर्यटन नीति से जोड़ें। सभी धर्मशाला को पीपीपी मोड पर व्यवस्थित करें, ताकि सालोंभर वे संचालित रहें। गौर हो कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है।
प्रमुख जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुल्तानगंज, तारापुर, बेलहर, सुईया, कटोरिया, चानन आदि प्रमुख जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करें, ताकि जाम की स्थिति से निपटा जा सके। आपदा की सूचना मिलने पर मेला क्षेत्र और कांवरिया पथों पर माइकिंग की सुविधा सुनिश्चित कराएं, ताकि लोग अलर्ट हो सके। कांवरिया पथ एवं मेला क्षेत्र में बननेवाले स्ट्रक्चर को तूफान एवं वज्रपात को ध्यान में रखते हुए बनाएं। फूड क्वालिटी का रैंडम तरीके से जांच हो। कांवर यात्रा वाले सभी मार्गों तथा गंगा घाटों पर शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, चेंजिंग रूम, पर्याप्त प्रकाश, भीड़ नियंत्रण प्रबंधन, सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन को ध्यान में रखते हुए तैयारी पूर्ण करें।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें