Bihar Elections: बिहार चुनाव 2025 का रिजल्ट कब? कहां-कैसे देखें नतीजे; सब कुछ जानिए

संक्षेप: बिहार चुनाव 2025 के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी। और पता चल जाएगा की किसकी सरकार आ रही है। मतगणना का लाइव अपडेट और आधिकारिक रिजल्ट भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट (results.eci.gov.in) पर देख सकते हैं। साथ ही भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बने रहें।

बिहार चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस दौरान बंपर मतदान हुआ। वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कुल 66.90% मतदान रहा। अब इंतजार 14 नवंबर का है। जब पता लगेगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। इसी दिन राज्य की 243 सीटों के लिए मतगणना होगी। जो तय करेगा कि नीतीश सरकार दोबारा आ रही है, या फिर महागठबंधन को सत्ता मिल रही है।

वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फाइनल और अंतिम रिजल्ट शाम तक आने की संभावना है। इस बार पोस्टल बैलेट गिनने के नियम को बदला गया है। आखिरी दो राउंड की काउंटिंग से पहले पोस्टल गिने जाएंगे। जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे।

ऐसे में मतगणना का लाइव अपडेट और आधिकारिक रिजल्ट के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) की वेबसाइट (results.eci.gov.in) पर देख सकते हैं। इसके अलावा,बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान उपलब्ध होंगे। सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार चैनल (टीवी और यूट्यूब) के साथ आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

चुनावी नतीजों को अपने मोबाइल पर ट्रैक करने के लिए सभी बड़े न्यूज वेबसाइट्स और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार अपडेट्स जारी किए जाएंगे। ECI का 'वोटर हेल्पलाइन' ऐप भी रिजल्ट को ट्रैक करने का एक भरोसेमंद डिजिटल माध्यम है।