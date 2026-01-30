मीठापुर-आईएसबीटी के बीच कब दौड़ेगी पटना मेट्रो? पुणे से किराये पर ट्रेन लाने की तैयारी

संक्षेप: पटना मेट्रो का खेमनीचक होते हुए मीठापुर तक विस्तार इसी साल होने वाला है। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है। पुणे से मेट्रो ट्रेन का एक और रैक किराये पर लाने की कवायद की जा रही है।

पटना मेट्रो का दायरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में मलाही पकड़ी स्टेशन तक इसका विस्तार हो जाएगा। वहीं, अब खबर है कि अगस्त महीने में मीठापुर स्टेशन तक पटना मेट्रो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से यात्री मीठापुर तक मेट्रो में सफर कर पाएंगे। इसके लिए तीन कोच वाली एक ट्रेन का रैक किराये पर पुणे से लया जाएगा। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी जो रैक मेट्रो में चल रहा है, वह भी पुणे से किराये पर ही लाया गया है।

प्राथमिक कॉरिडोर के पांच स्टेशनों में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन तक 2.9 किलोमीटर में मेट्रो का परिचालन हो रहा है। फरवरी में भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 6.107 किलोमीटर में मेट्रो की आवाजाही होने की संभावना है, लेकिन दोनों के बीच में आने वाले खेमनीचक स्टेशन का प्रवेश और निकास द्वार नहीं बना है। इससे भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक फरवरी में मेट्रो शुरू होने के बावजूद खेमनीचक स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं होगा।

मीठापुर तक परिचालन शुरू होते ही 9.322 किलोमीटर में पटना मेट्रो का विस्तार होगा। बता दें कि पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के पांच स्टेशनों में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल होते हुए जीरो माइल से भूतनाथ स्टेशन तक 2.9 किमी में मेट्रो 6 अक्टूबर से चल रही है।

अगस्त में ही खेमनीचक स्टेशन पर भी रुकेगी ट्रेन मलाही पकड़ी तक फरवरी में मेट्रो का परिचालन शुरू होने के बावजूद खेमनीचक स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं होगा, पर तीसरे चरण में जब अगस्त से खेमनीचक से जगनपुरा, रामकृष्णा नगर और मीठापुर स्टेशन के बीच मेट्रो के आवागमन को चालू किया जाएगा तो खेमनीचक स्टेशन पर भी लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। प्राथमिक कॉरिडोर के साथ ही कॉरिडोर-वन में जब मीठापुर तक मेट्रो चालू हो जाएगी तो डिपो से जुड़े एलिवेटेड स्टेशन पर ही आवागमन की सुविधा होगी।

खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन पर सभी दिशाओं के लिए मिलेगी मेट्रो : खेमनीचक के पास कॉरिडोर-टू के मुकाबले कॉरिडोर-वन के लाइन की ऊंचाई अधिक है, लेकिन स्टेशन पर दोनों लाइन की ट्रेनें एक लेवल पर रहेंगी। कॉरिडोर-टू के मलाही पकड़ी से आने वाली ट्रेन सीधे फोर्ड हॉस्पिटल के पास बन रहे स्टेशन तक चलेगी। इसके बाद एनएच को पार करते हुए ज्ञान गंगा के पास से भूतनाथ होते हुए न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को जाएगी और आएगी।