भागलपुर में अगुवानी गंगा पुल और विक्रमशीला सेतु के पास नया ब्रिज कब होगा चालू? एजेंसी ने बताया

संक्षेप: भागलपुर जिले में गंगा नदी पर दो फोरलेन पुल का काम जारी है। इनका निर्माण कर रही एजेंसी एसपी सिंगला ने बताया कि कब तक इन दोनों ब्रिज का काम पूरा हो सकेगा।

बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर दो बड़े फोरलेन पुल बनाने का जिम्मा ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एजेंसी एसपी सिंगला के पास है। एसपी सिंगला सुल्तानगंज-अगुवानी के बीच और विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए फोरलेन ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह एजेंसी दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हालांकि, समानांतर पुल काम ही सबसे ज्यादा होता दिख रहा है। फिलहाल, इन दोनों ब्रिज के चालू होने में अभी समय लेगा। अगले साल यानी 2026 में ये दोनों ब्रिज चालू नहीं हो पाएंगे। इन्हें 2027 में बाढ़ से पहले चालू करने का लक्ष्य रखा गया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगुवानी पुल के नदी के हिस्से का काम अगले महीने शुरू होने की संभावना है। इसके लिए एजेंसी ने उपकरण आदि मंगाकर परबत्ता साइड से इंस्टॉल कर दिया है। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भले ही सुल्तानगंज-अगुवानी पुल के निर्माण में काफी देरी हुई है लेकिन सरकार को सबसे पहले इसे ही हैंडओवर किया जाएगा।

पुल निर्माण निगम, खगड़िया के वरीय परियोजना अभियंता शशिभूषण सिंह ने बताया कि ब्रिज के लगभग 125 मीटर क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए कंपोजिट स्टील बीम गार्डर, पाइलिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम की तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी गंगा नदी में पानी अधिक है, इसलिए कुआं (वेल बोरिंग) का काम एक सप्ताह बाद शुरू हो सकेगा। क्रेन से ध्वस्त पिलर के अवशेषों को हटाया जाएगा।