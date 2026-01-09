पटना कब लौटेंगे तेजस्वी? विदेश से लौटे तो एक शादी में उत्तराखंड गए, आज कोर्ट में आरोप तय

संक्षेप: विदेश से लंबी छुट्टी के बाद देश लौटे तेजस्वी यादव सीधे उत्तराखंड की एक शादी में शामिल हुए। जिसमें राजद के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हुए थे। जिसके बाद चर्चा है कि तेजस्वी पटना कब लौटेंगे। वहीं आज लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने तेजस्वी समेत लालू परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि लंबे अंतराल के बाद वे पटना कब लौटेंगे और बिहार की सक्रिय राजनीति में पूरी तरह कब दिखाई देंगे। दरअसल तेजस्वी यादव हाल ही में विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं। नए साल का समय उन्होंने विदेश में बिताया था, जिसके बाद उनकी गैरमौजूदगी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था।

भारत लौटते ही तेजस्वी यादव सीधे बिहार नहीं आए, बल्कि उत्तराखंड पहुंचे। वहां उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी की शादी में हिस्सा लिया। यह शादी समारोह राजनीतिक रूप से भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें राजद के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी से जुड़े अहम लोग मौजूद थे। समारोह के दौरान तेजस्वी यादव नेताओं और कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए और उन्होंने सभी से मुलाकात भी की। उनके साथ संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद विधायक ओसामा शहाब समेत कई लोग शादी में शामिल हुए।

इसी बीच आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब’ घोटाले मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस केस में उनके साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। आरोप तय होने के बाद अब यह मामला नियमित सुनवाई के चरण में प्रवेश कर गया है।

इस घटनाक्रम को राजद के लिए कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि राजद इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सच्चाई सामने आएगी।