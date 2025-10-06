when seat sharing be final in NDA JDU Sanjay Jha revealed एनडीए में सीटों का बंटवारा कब तक, संजय झा ने बता दिया; बोले- नीतीश पर बिहार की जनता को भरोसा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswhen seat sharing be final in NDA JDU Sanjay Jha revealed

एनडीए में सीटों का बंटवारा कब तक, संजय झा ने बता दिया; बोले- नीतीश पर बिहार की जनता को भरोसा

जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एनडीएम में सीटों का बंटवारा एक सप्ताह में फाइनल हो जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर सबसे अधिक भरोसा है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:04 PM
share Share
Follow Us on
एनडीए में सीटों का बंटवारा कब तक, संजय झा ने बता दिया; बोले- नीतीश पर बिहार की जनता को भरोसा

जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द फाइनल हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर इस पर अंतिम निर्णय लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। दावा किया कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इन्टैक्ट है। सीटों को लेकर सहयोगी दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में इस बार विकास बनाम जंगल राज का चुनाव होने वाला है। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शाम चार बजे दिल्ली में प्रेस कॉफ्रेंस होने वाला है जिसमें पूरी डिटेल का ऐलान किया जा सकता है। राज्य में एक से दो चरणों में चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से किया है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। इधर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पैटर्न और उम्मदीवारों चेहरा फाइनल करने में जुट गए हैं। इसे लेकर संजय झा का बड़ा बयान आया है कि एक सप्ताह में सीट शेयरिंग का पूरा हिसाब किताब फाइनल कर लिया जाएगा। संजय झा ने यह भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है। यहां कोई नक्सली प्रभाव नहीं है। ऐसे में एक फेज में चुनाव कराया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने चुनाव के ऐलान से पहले और 21 लाख औरतों को काम के लिए 10000 एडवांस भेजा

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बीस सालों में विकास की यात्रा कर चुके हैं। अब वे पीछे नहीं जाना चाहते। नीतीश कुमार पर लोगों का पूरा भरोसा है। उनके चार कार्यकाल में 2020 से 2025 में सबसे ज्यादा काम हुए। नौकरी, रोजगार से लेकर हेल्थ, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट डिलिवर हुए। उन्होंने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया। लोग जाति, धर्म से ऊपर उठकर काम पर मुहर लगाएंगे। आज पटना में मेट्रो चली। इससे पहले पूर्णिया प्लेन उड़ा। इसे बिहार की जनता देख रही है।

ये भी पढ़ें:चुनाव के ऐलान से पहले दौड़ी पटना मेट्रो; आज नीतीश चढ़े, पैसेंजर कल से सफर करेंगे

एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से पटना तक कवायद जारी है। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान पटना में कैंप कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने जदयू के ललन सिंह, रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी के साथ मुलाकात की। हालांकि बैठकों को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। सहयोगी दलों ने सबकुछ ठीक होने की बात बताई।

ये भी पढ़ें:बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, नीतीश के मंत्री का चुनाव आयोग से दो टूक
ये भी पढ़ें:21 लाख जीविका दीदियों के खाते में नीतीश ने भेजा 21 सौ करोड़; सीएम का एक और तोहफा