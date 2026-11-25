जब अनंत सिंह के सामने कल्पना ने गाना गाने से कर दिया था इनकार, खूब हुई थी फायरिंग
कल्पना ने बताया कि जब वह कार्यक्रम करने पहुंची तो वह अनंत सिंह को नहीं जानती थीं। कार्यक्रम में कई हथियारबंद लोग मौजूद थे और लोग उनसे और गाने का आग्रह कर रहे थे। जब वह गा रही थीं तब वहां हवाई फायरिंग हो रही थी।
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की बेटी शिवांगी की आज शादी है। उनके पैतृक गांव नदवां में इसकी जोर-शोर से तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस शादी समारोह में चार लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। यहां घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया है। इस सबके बीच भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी का एक बयान वायरल हो रहा है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने दावा किया कि है कि नीतीश कुमार से पहले के बिहार और आज की स्थिति में काफी अंतर है। इसके लिए उन्होंने उस स्टेज शो का उदाहरण दिया जब वह अनंत सिंह के सामने गीत गा रही थीं।
कल्पना ने बताया कि जब वह कार्यक्रम करने पहुंची तो वह अनंत सिंह को नहीं जानती थीं। कार्यक्रम में कई हथियारबंद लोग मौजूद थे और लोग उनसे और गाने का आग्रह कर रहे थे। जब वह गा रही थीं तब वहां हवाई फायरिंग हो रही थी।
मैं बेफिक्र होकर बिहार गई: कल्पना
पत्रकार शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कल्पना ने कहा, ''यह नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले की बात है। तब बिहार की स्थिति ठीक नहीं थी। रास्तों में गड्ढे थे। मैं असम से बिहार गाना गाने के लिए आई थी। मैं उस समय अनंत सिंह को नहीं जानती थी। मैं बेफिक्र होकर बिहार गई। शायद मैं बिक्रमशिला गई थी। वहां धोती-कुर्ता पहने, लंबी मूंछों वाले कई लोग मौजूद थे। सभी के हाथों में बंदूक थे। लेकिन किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की।"
डर गई थी मेरी टीम: कल्पना
कल्पना ने आगे कहा- मैं उस समय स्टार बन चुकी थी। रोज कार्यक्रम होते थे। मैं दो-तीन गाने गाकर थक गई थी। मैंने कहा- मुझे और नहीं गाना है। उस समय शायद अनंत सिंह सोच रहे होंगे कि एक नचनिया मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकती है। मेरी टीम के लोग आकर बोले प्लीज पांच गाना और गा दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप नहीं जानती हैं यह कौन हैं। मेरी टीम के लोग काफी चिंतित हो गए थे। कल्पना ने आगे बताया कि जैसे-तैसे वह कार्यक्रम खत्म हुआ। इसके बाद अनंत सिंह ने उन्हें फोन किया और प्यार से बात की।
कल्पना ने कहा, ''मैं जब गा रही थी तब लगातार गोलियां चल रही थी। हालांकि, नीतीश कुमार के आने के बाद स्थिति बदली। उससे पहले तो मैं होटल बदल-बदलकर रहती थी। डर का माहौल था। मैं बिहार में होती तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मैं मुंबई से आती-जाती थी।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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