चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज की छुट्टी 10 या 11 नवंबर को? बिहार सरकार ने कर दी घोषणा
Bhai Dooj Chitragupta Puja Date: इस साल दिवाली के बाद चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा, इस पर कंफ्यूजन है। बिहार सरकार ने इस पर्व की सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Bhai Dooj Chitragupta Puja Kab Hai: दीपावली के बाद मनाई जाने वाली चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी में बिहार सरकार ने बदलाव किया है। बिहार में अब चित्रगुप्त पूजा का सार्वजनिक अवकाश 11 नवंबर को रहेगा। पहले भाईदूज पर पड़ने वाले चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी 10 नवंबर 2026 को थी। मगर कायस्थ समाज की मांग पर सम्राट सरकार ने इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया है। मंगलवार के बजाय अब बुधवार, 11 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी रहेगी। इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
दरअसल, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और ग्लोबल कायस्थ कांफ्रेंस ने बिहार सरकार से चित्रगुप्त पूजा, भाईदूज का अवकाश की तारीख बदलने की मांग की थी। समाज की मांग पर सरकार ने छुट्टी की तारीख में बदलाव की घोषणा कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
पहले 10 नवंबर को थी भाईदूज और चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी
राज्य सरकार ने कहा कि पटना के काजीपुर स्थित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से पूर्व में मिली जानकारी के आधार पर चित्रगुप्त पूजा एवं भाईदूज की छुट्टी 10 नवंबर को घोषित की गई थी। पिछले महीने कायस्थ महासभा की ओर से पत्र लिखकर चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी की तारीख 10 से बदलकर 11 नवंबर करने की मांग की गई।
अब 11 नवंबर को है चित्रगुप्त पूजा और भाईदूज
फिर बीते बुधवार को ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार को पत्र लिखकर चित्रगुप्त पूजा का अवकाश 11 नवंबर को देने का आग्रह किया गया। बताया गया कि हिंदू पंचांग के अनुसार 11 तारीख को ही अधिकतर जगहों पर भाईदूज और चित्रगुप्त पूजा मनाई जाएगी। इसके बाद बिहार सरकार ने पूर्व में घोषित अवकाश को बदलकर 11 नवंबर, बुधवार को चित्रगुप्त पूजा एवं भाईदूज की छुट्टी रखने क ऐलान कर दिया।
चित्रगुप्त पूजा का महत्व
हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के ठीक दो दिन बाद आता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, जो यमराज के दूत हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त इंसानों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं।
इस साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो रही है और बुधवार 11 नवंबर दोपहर 3.50 बजे तक रहेगी। इसी कारण भाईदूज और चित्रगुप्त पूजा कब मनाए इसको लेकर कंफ्यूजन है। हालांकि, अधिकतर शास्त्र विद्वानों ने बुधवार को दोपहर में 1 से साढ़े 3 बजे के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है।
कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त को अपना आराध्य देव मानते हैं। कुछ मान्यताओं में कायस्थों को चित्रगुप्त का वंशज भी माना जाता है। इस समाज के अधिकांश लोग पीढ़ियों से व्यापार के क्षेत्र में रहते आए हैं। इसलिए चित्रगुप्त पूजा के दिन कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त के साथ-साथ कलम, दवात, बहीखाता आदि की पूजा करते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।