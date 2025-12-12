इंडिगो संकट से कब तक मिलेगी निजात? AAI जीएम पहुंचे पटना एयरपोर्ट, रद्द उड़ानों में अधिकतर दिल्ली की

संक्षेप: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक भूदेव सरकार ने पटना हवाई अड्डे का दौरा किया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश पर वे इंडिगो संकट की समस्या को दूर करने आए हैं।

इंडिगो संकट के कारण दिल्ली मार्ग पर चलने वाले विमान सबसे अधिक रद्द हो रहे हैं। इससे पटना से दिल्ली होते हुए विदेश जाने वाले यात्री सबसे अधिक परेशान हैं। गुरुवार को इंडिगो के पटना से आने-जानेवाले कुल 10 विमान रद्द रहे। इनमें चार दिल्ली की फ्लाइटें थीं। गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट पर यात्री हलकान रहे। माना जा रहा है कि 16 दिसम्बर तक स्थिति सामान्य हो सकती है।

इस बीच गुरुवार को मुंबई के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक भूदेव सरकार ने पटना हवाई अड्डे का दौरा किया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश पर वे इंडिगो संकट की समस्या को दूर करने आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पिछले दो-तीन दिनों से इंडिगो के विमान परिचालन में लगातार सुधार हो रहा है। 16 दिसंबर तक परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा।

महाप्रबंघक ने बताया कि एयरपोर्ट और इंडिगो के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर संभव मदद करें। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत की। कुछ यात्रियों ने बताया कि तीन-चार दिनों तक तो बहुत अधिक परेशानी हुई। अब स्थिति में बहुत सुधार है।

10 विमान रद्द रहे गुरुवार को 10 विमान रद्द रहे। इनमें दिल्ली जाने वाले सबसे अधिक चार विमान रद्द रहे। 6ई6387 दिल्ली-पटना, 6ई2163 पटना-दिल्ली, 6ई6549 दिल्ली-पटना, 6ई6550 आदि शामिल हैं।