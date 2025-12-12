Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
When Indigo crisis be resolved AAI GM arrives at Patna Airport most cancelled flights to Delhi
इंडिगो संकट से कब तक मिलेगी निजात? AAI जीएम पहुंचे पटना एयरपोर्ट, रद्द उड़ानों में अधिकतर दिल्ली की

इंडिगो संकट से कब तक मिलेगी निजात? AAI जीएम पहुंचे पटना एयरपोर्ट, रद्द उड़ानों में अधिकतर दिल्ली की

संक्षेप:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक भूदेव सरकार ने पटना हवाई अड्डे का दौरा किया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश पर वे इंडिगो संकट की समस्या को दूर करने आए हैं।

Dec 12, 2025 05:58 am IST
Sudhir Kumar
इंडिगो संकट के कारण दिल्ली मार्ग पर चलने वाले विमान सबसे अधिक रद्द हो रहे हैं। इससे पटना से दिल्ली होते हुए विदेश जाने वाले यात्री सबसे अधिक परेशान हैं। गुरुवार को इंडिगो के पटना से आने-जानेवाले कुल 10 विमान रद्द रहे। इनमें चार दिल्ली की फ्लाइटें थीं। गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट पर यात्री हलकान रहे। माना जा रहा है कि 16 दिसम्बर तक स्थिति सामान्य हो सकती है।

इस बीच गुरुवार को मुंबई के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक भूदेव सरकार ने पटना हवाई अड्डे का दौरा किया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश पर वे इंडिगो संकट की समस्या को दूर करने आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पिछले दो-तीन दिनों से इंडिगो के विमान परिचालन में लगातार सुधार हो रहा है। 16 दिसंबर तक परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा।

महाप्रबंघक ने बताया कि एयरपोर्ट और इंडिगो के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर संभव मदद करें। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत की। कुछ यात्रियों ने बताया कि तीन-चार दिनों तक तो बहुत अधिक परेशानी हुई। अब स्थिति में बहुत सुधार है।

10 विमान रद्द रहे

गुरुवार को 10 विमान रद्द रहे। इनमें दिल्ली जाने वाले सबसे अधिक चार विमान रद्द रहे। 6ई6387 दिल्ली-पटना, 6ई2163 पटना-दिल्ली, 6ई6549 दिल्ली-पटना, 6ई6550 आदि शामिल हैं।

इंडिगो क्राइसिस का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तो सरकार और विभाग की ओर से क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने मनमाना किराया वसूली पर टिप्पणी किया है। पूछा है कि यात्रियों की परेशानी पर किराए में बेतहाशा बढोतरी कैसे की गई। परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। बता दें कि जदयू के वरीय नेता केसी त्यागी ने भी विमान कंपनियों की मनमानी पर सवाल उठाया। उनकी बेटी को मुंबई जाने के लिए एयर इंडिया का टिकट 41 हजार लिए गए जबकि उन्होनें 15 दिन पूर्व इंडिगो का टिकट 9 हजार में लिया था।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
