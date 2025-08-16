भारत को आजादी कब मिली थी? तारीख पर भिड़ गए दो गुट, चाकूबाजी में 4 लोग घायल

बिहार के सासाराम में भारत को आजादी मिलने की तारीख पर विवाद हो गया। दो गुटों में हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। चाकूबाजी में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

बिहार के रोहतास (सासाराम) जिले से अनोखा मामला सामने आया है। करगहर में भारत को स्वतंत्रता मिलने की तारीख को लेकर दो गुटों में बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी हो गई। हिंसक झड़प में चार लोग घायल हो गए, इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार करगहर निवासी महेंद्र गोस्वामी का पुत्र मंटू गोस्वामी और बघवा गोस्वामी स्थानीय मां काली मंदिर परिसर में शुक्रवार को बैठे थे। इस बीच उसी गांव के आनंद सागर साह और गुड्डू कुमार साह वहां पहुंच गए। इनके बीच स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक कहानियां की चर्चा होने लगी। इस बीच भारत को आजादी मिलने की तारीख चर्चा हुई।

इसमें एक पक्ष का कहना था कि 15 अगस्त 1942 को ही भारत आजाद हो गया था। जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने की तारीख बताई। इस बात पर थोड़ी देर बहस चली। तू-तू मैं-मैं के बाद गालीगलौज और फिर मारपीट होने लगी। आक्रोश इतना बढ़ गया कि युवकों ने चाकू से एक-दूसरे पर हमला बोल दिया।