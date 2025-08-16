When did India get independence Two groups clashed on date 4 injured in knife attack भारत को आजादी कब मिली थी? तारीख पर भिड़ गए दो गुट, चाकूबाजी में 4 लोग घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
भारत को आजादी कब मिली थी? तारीख पर भिड़ गए दो गुट, चाकूबाजी में 4 लोग घायल

बिहार के सासाराम में भारत को आजादी मिलने की तारीख पर विवाद हो गया। दो गुटों में हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। चाकूबाजी में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासारामSat, 16 Aug 2025 12:31 PM
बिहार के रोहतास (सासाराम) जिले से अनोखा मामला सामने आया है। करगहर में भारत को स्वतंत्रता मिलने की तारीख को लेकर दो गुटों में बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी हो गई। हिंसक झड़प में चार लोग घायल हो गए, इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार करगहर निवासी महेंद्र गोस्वामी का पुत्र मंटू गोस्वामी और बघवा गोस्वामी स्थानीय मां काली मंदिर परिसर में शुक्रवार को बैठे थे। इस बीच उसी गांव के आनंद सागर साह और गुड्डू कुमार साह वहां पहुंच गए। इनके बीच स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक कहानियां की चर्चा होने लगी। इस बीच भारत को आजादी मिलने की तारीख चर्चा हुई।

इसमें एक पक्ष का कहना था कि 15 अगस्त 1942 को ही भारत आजाद हो गया था। जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने की तारीख बताई। इस बात पर थोड़ी देर बहस चली। तू-तू मैं-मैं के बाद गालीगलौज और फिर मारपीट होने लगी। आक्रोश इतना बढ़ गया कि युवकों ने चाकू से एक-दूसरे पर हमला बोल दिया।

इस घटना में गंभीर रूप से घायल आनंद सागर साह और मंटू गोस्वामी को सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया गया है। जबकि जख्म गुडु कुमार साह और बघवा गोस्वामी का इलाज करगहर सीएचसी में चल रहा है। थानाध्यक्ष कमलनयन पांडेय ने बताया कि मारपीट के बाद थाना पहुंचे लोगों से आवेदन मांगा गया है। शिकायत दर्ज कर जांच की जाएगी।