Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चिराग के सिर कब बंधेगा सेहरा, कब बजेगी शहनाई? होली पर मां रीना पासवान ने दिल खोल दिया

Mar 04, 2026 12:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चिराग 40 पार कर चुके हैं। शादी के सवाल को वे व्यस्तता के नाम पर टाल देते हैं जबकि उनके परिवार के साथ पूरे देश को इस अवसर का इंतजार है कि वह कब दूल्हा बनेंगे।

चिराग के सिर कब बंधेगा सेहरा, कब बजेगी शहनाई? होली पर मां रीना पासवान ने दिल खोल दिया

Chirag Paswan Marriage: रामविलास पासवान के सियासी विरासत के वारिश, मोदी सरकार में मंत्री और लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की शादी का मामला होली के मौके पर फिर से चर्चा में है। चिराग 40 पार कर चुके हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ था। पर अभी तक कुंवारे हैं। शादी के सवाल को वे व्यस्तता के नाम पर टाल देते हैं जबकि उनके परिवार के साथ पूरे देश को इस अवसर का इंतजार है कि वह कब दूल्हा बनेंगे। होली के अवसर पर उनकी मां रीना पासवान ने बेटे की शादी के सवाल पर खुलकर बात की। उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती को भी ससुराल में सरहज का इंतजार है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Chirag Paswan
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।