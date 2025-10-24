चेकिंग के लिए कार रुकवाई तो भड़के दंपति; पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़, फिर CRPF ने बरसाईं लाठियां
संक्षेप: वैशाली में वाहन चेकिंग के दौरान कार रोकने पर बवाल हो गया। पुलिस से ही कार सवार दंपति भिड़ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज और हाथापाई पर उतर आए। जिसके बाद सीपीआरएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बिहार के वैशाली जिले में उस वक्त हंगामा हो गया। जब वाहन चेकिंग के दौरान कार रोकने पर दंपति पुलिसवालों से ही भिड़ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियो से गाली-गलौज, बदसलूकी और हाथापाई की। इस सड़क पर बवाल मच गया। सीआरपीएफ के जवानों ने भी दंपति को रोकने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं माने और उनसे भी भिड़ गए। CRPF जवान की पिटाई कर दी। जिसके बाद जवानों ने लाठचार्ज कर दिया।
बताया जा रहा है कि कार में दारोगा, उसकी पत्नी और बेटा था। लाठीचार्ज में दारोगा और बेटा घायल हुआ है। इस दौरान दोनों ने भी जवानों पर हमला किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाजीपुर-महनार मुख्य मार्ग पर बिदुपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गणेश में पुलिस चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा हुआ।
आचार संहिता के दौरान स्थानीय थाने की पुलिस और सीआरपीएफ की टीम वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस और कार सवार लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने दंपति की पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना 22 अक्टूबर की बताई जा रही है।