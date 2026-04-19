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"गुजराती भाई जो बोलेंगे सीएम सम्राट वही करेंगे," तेजस्वी बोले- दिल्ली से चलती है बिहार सरकार

Apr 19, 2026 03:10 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण बिल की कोई समझ नहीं है और वे पूरी तरह दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक स्वतंत्र निर्णय लेने में….

"गुजराती भाई जो बोलेंगे सीएम सम्राट वही करेंगे," तेजस्वी बोले- दिल्ली से चलती है बिहार सरकार

Bihar News: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास न तो अपनी कोई सोच है और न ही वे महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रियाओं को समझते हैं। तेजस्वी का यह बयान विशेष रूप से महिला आरक्षण बिल और राज्य के विकास के मुद्दों को लेकर आया है, जिसने बिहार की सियासत में नया उबाल ला दिया है।

"महिला आरक्षण पर ज्ञान की कमी"

तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बिल की बारीकियों की कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, जबकि बिल को लेकर उनकी जानकारी शून्य है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि "अगर वे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें बिल की जटिलताओं को जनता को समझाना चाहिए, लेकिन वे खुद ही इसमें उलझे हुए हैं।" तेजस्वी के मुताबिक, भाजपा और जदयू गठबंधन केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है।

“दिल्ली के इशारे पर चल रही बिहार सरकार”

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की स्वायत्तता पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें 'दिल्ली का मोहरा' बताया। उन्होंने कहा, “सम्राट चौधरी खुद फैसला नहीं लेते, उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जाता है, वे वैसा ही करते हैं।” बिहार की बागडोर अब पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से नियंत्रित हो रही है।" तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को पीएमओ ऑफिस से निर्देश मिलते हैं और वे केवल उन आदेशों का पालन करने वाली 'कठपुतली' बनकर रह गए हैं। तेजस्वी के इस तीखे प्रहार के बाद सत्ता पक्ष में भी खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 'रिमोट कंट्रोल' वाला मुख्यमंत्री कहे जाने पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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