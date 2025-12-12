अभी हम बिहार में रहकर ही क्या करेंगे, तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर बोले मुकेश सहनी

संक्षेप: राजद नेता तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बोलते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अभी जस्ट चुनाव हारे हैं, तो अभी हम बिहार में रहकर ही क्या करेंगे। सरकार को काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया है, अगर काम नहीं होते हैं तो तैयारी करके मैदान में उतरा जाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से सियासी पारा गर्माया हुआ है। जदयू, भाजपा और सत्ताधारी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर ही क्या करेंगे। सरकार को 3 महीने का मौका दिया है। वह ठीक से काम नहीं करती है तो हम सवाल करेंगे, हमने मैदान नहीं छोड़ा है।

वीआईपी चीफ ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है। सभी की अपनी निजी जिंदगी है। चुनाव में बहुत मेहनत की। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार अपना काम कर रही है। हमने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जिन महिलाओं को 10 हजार रुपये मिले हैं, सरकार उन्हें 2 लाख रुपये दे। अगर नहीं देगी तो तैयारी करके मैदान में उतरेंगे।

चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ यूरोप घूमने चले गए हैं। पिछले सप्ताह विधानसभा सत्र में वे दो दिन (1 और 2 दिसंबर) सदन में रहे। 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान वे सदन में नहीं दिखे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि, राजद के नेता इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं।