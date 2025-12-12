Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWhat will we do staying in Bihar now says Mukesh Sahni on Tejashwi Yadav foreign tour
अभी हम बिहार में रहकर ही क्या करेंगे, तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर बोले मुकेश सहनी

संक्षेप:

राजद नेता तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर बोलते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अभी जस्ट चुनाव हारे हैं, तो अभी हम बिहार में रहकर ही क्या करेंगे। सरकार को काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया है, अगर काम नहीं होते हैं तो तैयारी करके मैदान में उतरा जाएगा। 

Dec 12, 2025 06:23 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से सियासी पारा गर्माया हुआ है। जदयू, भाजपा और सत्ताधारी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर ही क्या करेंगे। सरकार को 3 महीने का मौका दिया है। वह ठीक से काम नहीं करती है तो हम सवाल करेंगे, हमने मैदान नहीं छोड़ा है।

वीआईपी चीफ ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है। सभी की अपनी निजी जिंदगी है। चुनाव में बहुत मेहनत की। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार अपना काम कर रही है। हमने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जिन महिलाओं को 10 हजार रुपये मिले हैं, सरकार उन्हें 2 लाख रुपये दे। अगर नहीं देगी तो तैयारी करके मैदान में उतरेंगे।

विधानसभा सत्र के बीच ही यूरोप चले गए तेजस्वी? शिवानंद बोले- मैदान छोड़ दिया

चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बेटी के साथ यूरोप घूमने चले गए हैं। पिछले सप्ताह विधानसभा सत्र में वे दो दिन (1 और 2 दिसंबर) सदन में रहे। 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान वे सदन में नहीं दिखे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हालांकि, राजद के नेता इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं।

अब लोकसभा में हो गई तेजस्वी यादव की फजीहत, ललन सिंह ने शपथ की तारीख पर फिर लपेटा

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में विपक्षी गठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। तेजस्वी की आरजेडी 25 सीटों पर ही जीत मिल पाई। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अपने कोटे की सभी सीटें हार गईं। अन्य सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
