नीतीश की नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र में विपक्ष की क्या होगी रणनीति? महागठबंधन की बैठक कल

संक्षेप:

नीतीश कुमार की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बीच विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी। इस पर शनिवार को महागठबंधन के विधायक बैठक करेंगे। जिसमें पहले राजद के जीते हुए सभी 25 विधायक शामिल होंगे। फिर कांग्रेस और वामदलों के नवनिर्वाचित विधायक आएंगे।

Fri, 28 Nov 2025 11:12 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
एक दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पांच दिवसीय सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी होना है। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण और सरकार के वित्तीय व अन्य कार्य होंगे। सत्र के लिए शनिवार को महागठबंधन के विधायक मिल-बैठकर आवश्यक रणनीति तय करेंगे। जानकारी के अनुसार राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक पोलो रोड में एक बजे राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। पार्टी के सभी जीते हुए 25 विधायक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस व वामदलों के नवनिर्वाचित विधायक एक पोलो रोड आएंगे।

विधानसभा सत्र को लेकर महागठबंधन की ओर से क्या रणनीति अपनाई जाए, बैठक में तय होगा। राजद पहले ही तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन कर लिया है। विधानसभा में इसकी औपचारिक सूचना दी जाएगी। सदन में महागठबंधन मजबूत विपक्ष बनकर काम करे,शनिवार को होने वाली बैठक में तय होगा। राजद में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा जारी है। शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल की बैठक हुई। हारे-जीते प्रत्याशियों ने विस्तृत रिपोर्ट दी है।

मगध और सारण प्रमंडल की तर्ज पर पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी प्रत्याशियों ने भितरघात करने वालों की सूची सौंपी है। तीन दिनों में तीन प्रमंडल की समीक्षा बैठक में अब तक 300 से अधिक भितरघातियों की सूची प्रदेश नेतृत्व को मिल चुकी है। पार्टी नेताओं ने सरकार की ओर से महिलाओं को दिए गए 10-10 हजार, चुनाव में जीविका दीदियों की भूमिका पर भी अपनी बात कही है। शनिवार को कोसी प्रमंडल की समीक्षा बैठक होनी है। प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मंत्री एमए फातमी, शिवचंद्र राम, अनिता देवी, कांति सिंह, भोला यादव, भाई अरुण कुमार आदि मौजूद थे।