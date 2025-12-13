क्या बात है, आइए आप भी आइए; जब सीएम नीतीश ने खुली जीप में 3 मंत्रियों को बुलाया

संक्षेप: बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिल गए हैं। जिनकी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पासिंग आउट परेड हुई। जिसमें सीएम नीतीश भी शामिल हुए है। इस दौरान खुली जीप पर उन्होने तीन मंत्रियों को बुला लिया। जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और श्रवण कुमार शामिल रहे।

बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिले गए हैं। इस दौरान बिहार पुलिस अकादमी राजगीर प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड हुई। जिसमें चीफ गेस्ट के सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होने परेड की सलामी ली। इस दौरान खुली जीप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी सवार होने जा रहे थे। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी बुला लिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी जीप में बुला लिया। और फिर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया।

इस दौरान जब सीएम नीतीश खुली जीप पर सवार होने के लिए बढ़े तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आइए, आप भी आइए। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री भी जीप पर सवार हो गए। फिर उन्होने विजय चौधरी और श्रवण कुमार को भी कहा कि क्या बात है, आप भी आइए। जिसके बाद दोनों मंत्री भी जीप पर सवार हो गए। जिसके बाद सीएम नीतीश ने परेड की सलामी ली।