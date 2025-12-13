क्या बात है, आइए आप भी आइए; जब सीएम नीतीश ने खुली जीप में 3 मंत्रियों को बुलाया
बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिल गए हैं। जिनकी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पासिंग आउट परेड हुई। जिसमें सीएम नीतीश भी शामिल हुए है। इस दौरान खुली जीप पर उन्होने तीन मंत्रियों को बुला लिया। जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और श्रवण कुमार शामिल रहे।
बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिले गए हैं। इस दौरान बिहार पुलिस अकादमी राजगीर प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड हुई। जिसमें चीफ गेस्ट के सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होने परेड की सलामी ली। इस दौरान खुली जीप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी सवार होने जा रहे थे। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी बुला लिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी जीप में बुला लिया। और फिर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया।
इस दौरान जब सीएम नीतीश खुली जीप पर सवार होने के लिए बढ़े तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आइए, आप भी आइए। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री भी जीप पर सवार हो गए। फिर उन्होने विजय चौधरी और श्रवण कुमार को भी कहा कि क्या बात है, आप भी आइए। जिसके बाद दोनों मंत्री भी जीप पर सवार हो गए। जिसके बाद सीएम नीतीश ने परेड की सलामी ली।
इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुझे भरोसा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ करेंगे। आपको बता दें 2023 के बैच में कुल 1218 प्रशिक्षु दारोगा शामिल हैं, जिनमें 779 पुरुष, 436 महिलाएं और पहली बार 3 ट्रांसजेंडर प्रशिक्षु शामिल हुए हैं। इसके अलावा खेल कोटा से चयनित 23 अभ्यर्थी तथा झारखंड कैडर के 4 प्रशिक्षु दारोगाओं ने भी यहां प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह बैच सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।