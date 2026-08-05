मल्लिका शेरावत के साथ क्या कर रहे तेज प्रताप यादव, लालू के लाल ने वीडियो से मचाई सनसनी!

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक वीडियो शेयर कर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। इसमें तेज प्रताप यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं।

जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इंटरनेट पर एक और सनसनी मचा दी है। तेज प्रताप ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ वीडियो शेयर किया है। इसमें वह मल्लिका के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है। तेज प्रताप ने लिखा है कि जल्द ही कुछ रोमांचक होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों भोजपुरी बवाल शो से भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगभग डेढ़ मिनट का वीडियो शेयर किया। इसमें वह बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। वह मल्लिका को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो कहां का और कब का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तेज प्रताप ने सिर्फ इतना बताया कि जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है। हालांकि, मल्लिका की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

तेज प्रताप और मल्लिका के वीडियो से इंटरनेट पर सनसनी! तेज प्रताप का मल्लिका शेरावत के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। इसने जेजेडी अध्यक्ष के समर्थकों में भी सनसनी मचा दी है। लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा कि क्या मर्डर मूवी का अगला सीक्वल आने वाला है? एक अन्य यूजर ने पूछा कि क्या तेज प्रताप अब बॉलीवुड में इमरान हाशमी को रिप्लेस करने वाले हैं?

भोजपुरी बवाल में धूम मचा रहे तेज प्रताप यादव जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप इन दिनों जियो हॉटस्टार पर प्रसारित शो भोजपुरी बवाल में धूम मचाते नजर आ रहे हैं। इस शो में वह भोजपुरी स्टार पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे जैसे सितारों के साथ दिख रहे हैं। इस शो में इन चर्चित चेहरों की निजी जिंदगी को और करीब से दिखाने की कोशिश की जा रही है।

साथ ही दर्शकों को भी भरपूर मनोरंजन मिल रहा है। तेज प्रताप भोजपुरी बवाल में कभी बांसुरी बजाते, तो कभी योगा करते दिख रहे हैं। वह भोजपुरी कलाकारों के साथ कभी मस्ती करते हैं, तो कभी अपने परिवार में मचे घमासान पर दुखी भी होते हैं।

पार्टी और परिवार से निकाले गए थे तेज प्रताप अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ पिछले साल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव की उनसे रिलेशन की चर्चा होने लगी। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें आरजेडी और परिवार से बेदखल कर दिया था। फिर तेज ने जेजेडी नाम से नई पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि उसमें वह एक भी सीट नहीं जीता पाए। बाद में तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ रिलेशन की बात से इनकार कर दिया था।