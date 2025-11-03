आरजेडी कौन सा पाप छिपा रही है; राजद के पोस्टर से लालू का फोटो गायब होने पर मोदी का तंज
संक्षेप: Bihar Chunav 2025: कटिहार में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि आरजेडी वाले बिहार के युवाओं से कौन सा पाप छिपा रहे हैं। जिसके चलते पोस्टरों में बेटा (तेजस्वी यादव) अपने पिता (लालू यादव) का फोटो और नाम छपवाने से परहेज कर रहे हैं।
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के बिहार दौरे पर है। रविवार को उन्होने पटना में रोड शो किया था, इसके अलावा नवादा और भोजपुर में चुनावी रैली की। वहीं आज सहरसा के बाद कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रही। पीएम मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि राजद बिहार के युवाओं से कौन सा पाप छिपा रही है, कि उनके पोस्टरों से उनका (लालू यादव) फोटो ही गायब हो गया है।
बिहार के युवाओं से आरजेडी कौन सा पाप छिपा रही- मोदी
प्रधानमंत्री ने सवालिया अंदाज में कहा कि आप जरा आरजेडी-कांग्रेस के पोस्टरों को देखिए। जो सालों-साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, बिहार में जंगलराज लाए। उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब हैं या फिर एक कोने में छोटी फोटो लगी है, जो दूरबीन से भी दिखती नहीं है। जो इतने बड़े नेता है, जिनके परिवार के इतने सारे लोग चुनावी मैदान में है। तो फिर ये छुपा-छुपाई क्यों हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कि अपने पिता का नाम बोलने और छपवाने में इतनी शर्म क्यों आ रही है। वो कौन सा पाप है, जिसको आरजेडी वालों को बिहार के युवाओं से छिपाना पड़ रहा है।
राहुल गांधी की फोटो और वादे आरजेडी ने बौने कर दिए- मोदी
इस दौरान उन्होने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लिया। और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के नामदार (राहुल गांधी) कुछ हफ्ते तक बड़े-बड़े दावे कर रहे थे। उनकी फोटो-दावे पोस्टर और घोषणापत्र दोनों में आरजेडी ने बौना बना दिया है। आरजेडी की घोषणाओं पर कांग्रेस वाले ही भरोसा नहीं कर रहे हैं।