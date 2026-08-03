बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर क्या बोले जन सुराज के मनोज भारती
16वें राउंट की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 8 हजार 2 सौ से अधिक मतों से पीछे छोड़ चुके हैं। जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि बांकीपुर ने प्रशांत किशोर पर प्यार बरसाया है।
Bankipur Counting: बांकीपुर उपचुनाव की आज काउंटिंग हो रही है। जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 16वें राउंट की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 8 हजार 2 सौ से अधिक मतों से पीछे छोड़ चुके हैं। इस परिणाम पर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर में जाति और धर्म की दीवार ध्वस्त हो गई है। हर इलाके के मतदाताओं ने प्रशांत किशोर पर प्यार बरसाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर चुनाव परिणाम को नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव है।
30 सालों बाद बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त होता दिख रहा है। इधर एनडीए के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। वे वोटिंग मशीन को आधार बनाकर जन सुराज पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल राजद समेत पूरे महागठबंधन ने जन सुराज के आगे समर्पण कर दिया। इस बीच भाजपा और राजद के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मनोज भारती ने कहा है कि बांकीपुर की जनता ने बिहार की सत्ता के खिलाफ वोटिंग की है। प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर पॉकेट में पहुंचे। मतदाताओं ने उन्हें साइलेंट समर्थन दिया है। बांकीपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। सत्ता की पूरी ताकत आजमाइश के बावजूद जन सुराज को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इससे लगता है कि सीएम के रूप में बिहार के लोग सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं।
बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग जैसे-जैसे आगे बढ़ी हैं वैसे-वैसे जनसुराज के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि हर राउंड के बाद बढ़त के वोटों की संख्या बढ़ जाती है। जनसुराज के कार्यकर्ता लगातार जश्न में डूबे हुए हैं। पटना में मतगणना केंद्र के बाहर गुलाल उड़ाए गए और ढोल-नगाड़े के साथ जनसुराज के समर्थक झूमते नजर आए। पार्टी ऑफिस पर भी जश्न मनाया जा रहा है। पीला गमछा धारी जन सुराजी लड्डू बांटने लगे हैं।
इस उपचुनाव में राजद की रेखा गुप्ता का परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। 16वें राउंड तक उन्हें 8 हजार से कम वोट मिले। जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि राजद के उम्मीदवार तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन, बीजेपी का 30 साल का गढ़ उखड़ता दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें