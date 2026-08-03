बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर क्या बोले जन सुराज के मनोज भारती

16वें राउंट की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 8 हजार 2 सौ से अधिक मतों से पीछे छोड़ चुके हैं। जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि बांकीपुर ने प्रशांत किशोर पर प्यार बरसाया है।

Bankipur Counting: बांकीपुर उपचुनाव की आज काउंटिंग हो रही है। जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 16वें राउंट की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 8 हजार 2 सौ से अधिक मतों से पीछे छोड़ चुके हैं। इस परिणाम पर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर में जाति और धर्म की दीवार ध्वस्त हो गई है। हर इलाके के मतदाताओं ने प्रशांत किशोर पर प्यार बरसाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर चुनाव परिणाम को नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव है।

30 सालों बाद बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त होता दिख रहा है। इधर एनडीए के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। वे वोटिंग मशीन को आधार बनाकर जन सुराज पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल राजद समेत पूरे महागठबंधन ने जन सुराज के आगे समर्पण कर दिया। इस बीच भाजपा और राजद के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मनोज भारती ने कहा है कि बांकीपुर की जनता ने बिहार की सत्ता के खिलाफ वोटिंग की है। प्रशांत किशोर बांकीपुर के हर पॉकेट में पहुंचे। मतदाताओं ने उन्हें साइलेंट समर्थन दिया है। बांकीपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। सत्ता की पूरी ताकत आजमाइश के बावजूद जन सुराज को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इससे लगता है कि सीएम के रूप में बिहार के लोग सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं।

बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग जैसे-जैसे आगे बढ़ी हैं वैसे-वैसे जनसुराज के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि हर राउंड के बाद बढ़त के वोटों की संख्या बढ़ जाती है। जनसुराज के कार्यकर्ता लगातार जश्न में डूबे हुए हैं। पटना में मतगणना केंद्र के बाहर गुलाल उड़ाए गए और ढोल-नगाड़े के साथ जनसुराज के समर्थक झूमते नजर आए। पार्टी ऑफिस पर भी जश्न मनाया जा रहा है। पीला गमछा धारी जन सुराजी लड्डू बांटने लगे हैं।