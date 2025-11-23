Hindustan Hindi News
मंत्री विजय चौधरी का 35:65 का फार्मूला क्या है? पदभार ग्रहण करते अधिकारियों को समझाया प्लान

विजय चौधरी ने स्पष्ट कहा कि विभाग की विशेष प्राथमिकता मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने तथा पहले से कार्यान्वित योजनाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाने पर होना चाहिए।

Sun, 23 Nov 2025
नीतीश कैबिनेट के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार पदभार ग्रहण कर लिया। पिछली सरकार में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया थे। पदभार ग्रहण करने के बाद वे ऐक्शन में आ गए। मंत्री ने प्रधान सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और पुराने कार्यों से लेकर नई योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

विजय चौधरी ने स्पष्ट कहा कि विभाग की विशेष प्राथमिकता मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने तथा पहले से कार्यान्वित योजनाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यशैली में 35: 65 का अनुपात सुनिश्चित किया जाए, यानी 35-40 फीसदी ध्यान नई पहलों और नवचारों को दें और 65 फीसदी ऊर्जा मूल दायित्वों को पूरा करने एवं मौजूदा योजनाओं को पूरी तरह दुरुस्त करने में लगाएं।

इसके बाद मंत्री महोदय ने कहा कि रबी फसल का मौसम नजदीक है। किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का थर्स्ट एरिया है। यह सुनिश्चित कराएं कि सिंचाई क्षमता में विस्तार हो और नहर के अंतिम छोर तक पानी निर्बाध रूप से पहुंचे ताकि किसान अपने फसलों की अच्छी उपज ले सकें।

