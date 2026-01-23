Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWhat happened to Jehanabad NEET girl at Patna hostel SIT investigation reached crucial stage
जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ पटना के हॉस्टल में क्या हुआ था? निर्णायक मोड़ पर पहुंची जांच

जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ पटना के हॉस्टल में क्या हुआ था? निर्णायक मोड़ पर पहुंची जांच

संक्षेप:

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को बेहोश पाई गई जहानाबाद की नीट छात्रा की 11 जनवरी को अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके साथ हॉस्टल में क्या हुआ था? इस पर एसआईटी की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करने वाली है। 

Jan 23, 2026 07:20 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं, छात्रा के परिजन समेत 40 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पटना और जहानाबाद से कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ और सबूतों के आधार पर जांच अब निर्णायक मोड़ पर है।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को अब पटना एम्स के सेकेंड ओपेनियन और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। दोनों रिपोर्ट के मिलान करने के बाद मामला स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद पुलिस मामले का खुलासा करेगी। इस मामले में रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी के गठन के बाद से ही करीब 40 पुलिस अधिकारियों की टीम रात-दिन मामले की छानबीन में जुटी है।

टीम पटना के अलावा जहानाबाद में लगातार जांच कर रही है। पुलिस उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है कि छात्रा के साथ आखिर क्या घटना घटी थी। मामला काफी संवेदनशील है। लिहाजा पुलिस पूरी सतर्कता से मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा के परिजन के आरोप सहित अन्य तमाम मामले में लोगों से पूछताछ के अलावा उनके बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। इस दौरान कई सबूत पुलिस ने एकत्र किए हैं।

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि छात्रा के कमरे से बरामद नींद की गोली जहानाबाद के एक मेडिकल शॉप से खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की। जांच में पता चला कि छात्रा ने 26 दिसंबर को नींद की गोलियां खरीदी थीं।

किरकिरी के बाद फूंक-फूंक कर कदम रख रही पुलिस

पुलिस ने उस स्कॉर्पियो चालक से भी पूछताछ की, जिसके वाहन पर छात्रा परिवार के साथ 27 दिसंबर को पटना आई थी और और उसी दिन वापस भी लौट गई थी। पुलिस ने चालक से यह जाना कि गाड़ी रिजर्व कर छात्रा के परिजन को पटना आने का उद्देश्य क्या था और वाहन में परिजन के बीच क्या-क्या बातें हो रही थीं?

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा मौत केस: जहानाबाद से स्कॉर्पियो चालक हिरासत में, कई सवाल अनसुलझे

मालूम हो कि जहानाबाद की छात्रा की पटना में मौत के बाद हॉस्टल संचालक, अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार की नजर इस मामले पर है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में घटना क्यों और कैसे हुई पुलिस को इसका पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, लेकिन शुरुआत में किरकिरी के बाद पुलिस अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। कोई भी पुलिस अधिकारी अभी साफ तौर पर कुछ नहीं बता रहा।

65 जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले

चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी साक्ष्य एकत्र करने के साथ ही तकनीकी अनुसंधान में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस गर्ल्स हॉस्टल, अस्पताल के अलावा पटना जंक्शन और जहानाबाद स्टेशन सहित 65 से अधिक स्थानों के सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगाल चुकी है। पुलिस हर बिन्दु पर जांच कर ठोस साक्ष्य एकत्र कर रही है।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा की मौत के बाद पप्पू यादव ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर,लड़कियों से अपील

उधर छात्रा के मोबाइल का सीडीआर और डीलिट व्हाट्सएप मैसेज भी प्राप्त कर लिए गए हैं। जांच में पता चल चुका है कि घटना से पहले छात्रा की फोन और व्हाट्सएस से किन-किन से और क्या बातें हुई थीं? पुलिस अधिकारियों को दावा है कि एसआइटी इस मामले के निष्कर्ष के काफी करीब पहुंच गई है। अब तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।

