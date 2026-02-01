Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswhat did union ministers Jitan Ram Manjhi and Chirag Paswan say on General budget
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, बजट पर क्या बोले जीतनराम मांझी और चिराग

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, बजट पर क्या बोले जीतनराम मांझी और चिराग

संक्षेप:

जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है।

Feb 01, 2026 10:28 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नरेंद्र मोदी सरकार की 2026 की बजट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने खुशी जाहिर किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सह हम (से) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आम बजट को विकासोन्मुखी बताया है तो चिराग पासवान ने 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बजट बताया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इसे विजनरी बजट करार दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23168 करोड़ रुपये के मुकाबले 2026-27 में इसका बजट बढ़कर 24566 करोड़ रुपये हो गया है। इस बजट में फिर से एमएसएमई सेक्टर ही चैंपियन बनकर उभरेगा।

जीतनराम मांझी ने कहा कि बजट में ग्रोथ फंड स्थापित करके छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए 10000 करोड़ रुपये का इक्विटी सपोर्ट करने का फैसला सबसे अहम है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2000 करोड़ रुपये का टॉप-अप एमएसएमई को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना के प्रदर्शन का प्रमाण है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा सभी खरीद के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम लेनदेन का अनिवार्य चैनल रखने के फैसले से पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को तकनीकी सहायता के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे खादी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट: चिराग

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आम बजट 21वीं सदी के दूसरे दशक का एक बेहद दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट है। यह बजट केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला रोडमैप है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें निरंतरता और स्थिरता की झलक मिलती है। इसमें समाज के हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र के विकास का ध्यान रखा गया है। जहां बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है, वहीं शहरीकरण और स्वरोजगार को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Budget Budget 2026
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।