2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, बजट पर क्या बोले जीतनराम मांझी और चिराग

संक्षेप: जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है।

नरेंद्र मोदी सरकार की 2026 की बजट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ने खुशी जाहिर किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सह हम (से) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आम बजट को विकासोन्मुखी बताया है तो चिराग पासवान ने 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बजट बताया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इसे विजनरी बजट करार दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23168 करोड़ रुपये के मुकाबले 2026-27 में इसका बजट बढ़कर 24566 करोड़ रुपये हो गया है। इस बजट में फिर से एमएसएमई सेक्टर ही चैंपियन बनकर उभरेगा।

जीतनराम मांझी ने कहा कि बजट में ग्रोथ फंड स्थापित करके छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए 10000 करोड़ रुपये का इक्विटी सपोर्ट करने का फैसला सबसे अहम है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2000 करोड़ रुपये का टॉप-अप एमएसएमई को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना के प्रदर्शन का प्रमाण है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा सभी खरीद के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम लेनदेन का अनिवार्य चैनल रखने के फैसले से पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी को तकनीकी सहायता के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे खादी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।