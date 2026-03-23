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आपके सहयोग से बिहार... पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम नीतीश कुमार ने पत्र में क्या-क्या लिखा?

Mar 23, 2026 06:46 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री के नाम अपने पत्र में सीएम ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने बिहारवासियों को पूरा सम्मान और अपनापन दिया, उनकी मेहनत को सराहा तथा उनको परिवार की तरह अपनाया।

आपके सहयोग से बिहार... पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम नीतीश कुमार ने पत्र में क्या-क्या लिखा?

Nitish Letter to PM Modi: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनका आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बिहार दिवस को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई दी थी साथ ही बिहार की जनता को भी बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा है कि आज बिहार के लोग देश-दुनिया के हर कोने में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री के नाम अपने पत्र में सीएम ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने बिहारवासियों को पूरा सम्मान और अपनापन दिया, उनकी मेहनत को सराहा तथा उनको परिवार की तरह अपनाया। आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी बिहार के प्रति आपका वही गहरा स्नेह, आदर और लगाव है।

आपने बिहार दिवस के अवसर पर बिहारवासियों के लिए आत्मीय और स्नेहपूर्ण विचार प्रकट किये हैं जिसके लिए मैं पुनः आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से बिहार के कर्मठ एवं प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से राज्य और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जायेंगे।

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नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को देश में सर्वाधिक समय तक शासन प्रमुख रहने पर भी बधाई दी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज देश के इतिहास में सरकार के प्रमुख के रूप में आपने सर्वाधिक समय तक राज्य एवं केन्द्र की जिम्मेवारियों को निभाया है और लोक सेवा का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई है।

पीएम के नाम पत्र में सीएम ने कहा है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत के इतिहास में बिहार को शक्ति, संस्कृति एवं शिक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि है। बिहार की पावन धरती विभिन्न धर्मों की हृदय स्थली रही है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण इसी धरती पर हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी बिहार की पवित्र धरती पर पधारे थे। यहीं पर सर्ववंशदानी गुरु गोविन्द सिंह महाराज का जन्म भी हुआ था। वर्ष 2017 में हमें गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमारा उत्साहवर्द्धन किया था।

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सीएम ने लिखा है कि बिहार प्राचीन भारत के अत्यंत शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का केन्द्र रहा है। इसी धरती पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीनकाल में न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान के केन्द्र रहे हैं और बड़ी संख्या में विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। राजगीर में नालन्दा विश्वविद्यालय की पुनस्र्थापना आपके मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से ही संभव हुई है। वर्ष 2024 में आपके कर कमलों से नालन्दा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन इस गौरवशाली विरासत को पुनः जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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