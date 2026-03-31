बायो मेडिकल कचरे को नष्ट करने के लिए क्या किया, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी DM से मांगा जवाब

वहीं पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानना चाहा कि अस्पतालों के कचरे को सही ढंग ने नष्ट नहीं करने पर किन-किन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। पूरा ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया।

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण मामले में सूबे के सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अर्जी पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट ने केस में आगे की कार्रवाई में सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को हाजिर होने और जवाब दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य के सरकारी, निजी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानना चाहा कि अस्पतालों के कचरे को सही ढंग ने नष्ट नहीं करने पर किन-किन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। पूरा ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया।

आवेदक विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी निजी अस्पताल हैं। अस्पतालों से जो गंदगी और कचरा निकलता है, उसे सही ढंग से नष्ट नहीं किया जाता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अधिकतर अस्पताल मेडिकल बायो वेस्ट का निस्तारण मनमाने ढंग से करते हैं। इससे न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि वायु प्रदूषित होता है।अस्पतालों के आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मामले पर 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।