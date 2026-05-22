बिहार के 11 सेटेलाइट टाउनशिप क्या-क्या सुविधाएं? विशेषज्ञों की राय और सिफारिश समझें
एनआईटी पटना ने बिहार राज्य जैव विविधता परिषद (बीएसबीबी) के सहयोग से पटना एग्लोमेरेट की शहरी जैव विविधता विषय पर चल रहे अध्ययन के आधार पर यह 11 सूत्रीय सिफारिशें पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा को सौंपी हैं।
Bihar Satellite Township: नई सैटेलाइट टाउनशिप सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें हरियाली, जल क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एनआईटी पटना ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि पटना की नई टाउनशिप का विकास ‘ग्रीन-ब्लू मॉडल’ पर किया जाए, ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित हो सकें। संस्थान ने कहा है कि नई टाउनशिप के विकास में शहरी जैव विविधता, जल संरक्षण, हरियाली और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को केंद्र में रखा जाए।
एनआईटी पटना ने बिहार राज्य जैव विविधता परिषद (बीएसबीबी) के सहयोग से पटना एग्लोमेरेट की शहरी जैव विविधता विषय पर चल रहे अध्ययन के आधार पर यह 11 सूत्रीय सिफारिशें पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा को सौंपी हैं। संस्थान के प्रो. (डॉ.) रामाकार झा ने बताया कि शहरीकरण को तकनीक और प्रकृति आधारित समाधान से जोड़ना समय की जरूरत है। विशेषज्ञों की टीम ने पटना के नौ प्रखंडों में प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों का स्थल भ्रमण भी किया। इसके बाद तैयार रिपोर्ट डीएम और नगर विकास मंत्री को सौंपी गई। एनआईटी पटना ने राज्य सरकार को 11 सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीकी सहयोग देने का भी प्रस्ताव दिया है।
मेन प्वाइंट्स
● नदी-नाला के दोनों किनारों पर कम से कम 30 मीटर का बफर जोन अनिवार्य किया जाए, ताकि बाढ़ क्षेत्र सुरक्षित रहे और प्रवासी पक्षियों को आवास मिल सके।
● औषधीय पौधों, विलुप्तप्राय वृक्षों और दुर्लभ पक्षियों वाले प्राकृतिक क्षेत्रों को चिन्हित कर संरक्षित किया जाए तथा निर्माण से पहले पारिस्थितिक सर्वेक्षण अनिवार्य हो।
● हर नई टाउनशिप, स्मार्ट सिटी और ग्रेटर पटना योजना में बायोडायवर्सिटी पार्क और बॉटनिकल गार्डन को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।
● सेटेलाइट टाउनशिप में पारिस्थितिक और प्राकृतिक क्षेत्रों को अधिकतम सीमा तक सुरक्षित रखा जाए और हरियाली का अनुपात बनाए रखा जाए।
● बिहार में सिग्नेचर ब्लू-ग्रीन टाउनशिप विकसित की जाए, जिसमें जल स्रोत और हरियाली शहरी जीवनशैली का आधार हों।
● राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे पौधरोपण आधारित ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जाएं, ताकि लोगों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिल सके।
● पार्कों, अपार्टमेंट परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर वेटलैंड और तालाब बनाए जाएं, जिससे भूजल रिचार्ज और जैव विविधता को बढ़ावा मिले।
● बंद पड़े जलाशयों, वेटलैंड और तालाबों का पुनर्जीवन कर उन्हें इको-टूरिज्म और जैव संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
● वायु और जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण सामग्री और जल निकासी की योजनाओं को जैव विविधता संरक्षण से जोड़ा जाए।
● प्रशासनिक निर्णय लागू करने से पहले विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ अकादमिक स्तर पर मंथन किया जाए, ताकि विकास योजनाएं अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बन सकें।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें