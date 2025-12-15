Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Bihar Weather: पछिया हवा बढ़ाएगी सर्दी, गिरेगा तापमान और बढ़ेगी ठंड; बिहार का मौसम

Bihar Weather: पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार से फिर ठंड में तेजी आ सकती है। इसका कारण हवा का रुख पुरवा से बदलकर पछिया होना रहेगा। इससे रात के तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है।

Dec 15, 2025 06:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: बिहार में अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही। लेकिन दिन और रात के वक्त कई जिलों में ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के कई जिलों में सोमवार यानी आज से ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल पछिया हवाओं की वजह से ठंड में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इधर बढ़ती सर्दी से पटनावासियों को दूसरे दिन भी राहत महसूस हुई। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़त के साथ 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और रात के तापमान में गिरावट नहीं होने के कारण बढ़ती सर्दी से राहत मिली है।

पिछले 24 घंटे में राज्यभर का मौसम शुष्क रहने के साथ अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री से 29.2 डिग्री सेल्सियस के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री से 16.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री मोतिहारीØ और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।

इधऱ मुजफ्फरपुर में जिले के तापमान में रविवार को भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। पूरे दिन पुरवा हवा चलने से न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, अधिकतम तापमान में आंशिक कमी के बावजूद धूप की तीव्रता अधिक रहने से दिन में ठंड कम महसूस हुई। कोहरे का असर कम होने से दोपहर में आसमान पूरी तरह साफ रहा।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार से फिर ठंड में तेजी आ सकती है। इसका कारण हवा का रुख पुरवा से बदलकर पछिया होना रहेगा। इससे रात के तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 9.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। पूरे दिन 4 किमी की गति से पुरवा हवा चली।

इधर भागलपुर में बीते चार दिन से लगातार चढ़ रहे दिन के पारे में जहां रविवार को मामूली गिरावट आ गई तो वहीं पांच दिन से रात के तापमान का लगातार चढ़ना जारी रहा। रविवार को दिन में खिली धूप ने लोगों को न केवल ठंड से राहत दी तो वहीं गुलाबी गर्मी का एहसास करा दिया। वहीं दिन ढलने के बाद ठंड अपने रौ में आ गई और सारी रात ओस में भीगी। सुबह में तो लोगों ने ठंड का कुछ ज्यादा ही एहसास किया। रविवार को अधिकतम तापमान 25.8 व न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार व मंगलवार के बीच तापमान दो से ढाई डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है।

