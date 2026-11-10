Bihar Weather 10 November: बिहार में अब कोहरा, बारिश और रात में ठंड, पछुआ हवाओं का बढ़ रहा असर; मौसम का हाल

Bihar Weather 10 November: मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हवा के चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कुछ जिलों के मौसम में आंशिक बदलाव होने की संभावना है। जमुई, बांका समेत कई जिलों में बारिश का भी अनुमान है।

Bihar Weather 10 November: बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि अभी इसकी गति धीमी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में धुंध का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा। अगले तीन से चार दिनों में सुबह के समय कई जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा छाने के आसार हैं। दिन में धूप खिली रहेगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड के साथ सिहरन महसूस होगी।

सोमवार को पटना सहित 14 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, 34.9 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। अरवल में 15.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हवा के चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कुछ जिलों के मौसम में आंशिक बदलाव होने की संभावना है। बुधवार को जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर के कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।

अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री पर पहुंचा पूर्णिया जिले में सोमवार को मौसम शुष्क बना रहा। सुबह-सुबह कुहासा छाए रहने से मौसम में हल्का ठंडापन बना रहा। दोपहर में धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार रहा, जबकि सुबह और शाम के समय तापमान में नरमी से लोगों को राहत मिली। दिन और रात के तापमान में अंतर करीब 10 डिग्री रहा। सुबह और शाम बाहर निकलने पर हल्की ठंडापन बना हुआ है। मौसम में बदलाव का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।

आतिशबाजी से बिगड़ी गया जी की हवा, एक्यूआई 265 पर पहुंचा दिवाली पर गयाजी शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। अहले सुबह तक पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। इसका असर अब शहर की हवा पर दिखने लगा है। पटाखों से निकले धुएं और धूलकणों के कारण गया जी की हवा प्रदूषित हो गई है। महज छह दिनों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में 111 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इससे खासकर अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।