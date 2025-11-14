West Champaran District Result LIVE: पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 8 NDA तो 1 MGB जीता था

संक्षेप: West Champaran District Seats Overall Results: पश्चिमी चंपारण जिले की वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा कुल नौ विधानसभा सीटों में से 2020 में आठ पर एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी। महागठबंधन को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा था।

West Champaran District Seats Overall Results: पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा सीटों वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा कुल नौ सीटों पर मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 9 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज किया था। महागठबंधन को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 7 सीटें और जदयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। बेतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की दिग्गज नेता रेणु देवी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के अन्य विजेता रहे: भागीरथी देवी (रामनगर - SC आरक्षित), रश्मि वर्मा (नरकटियागंज), राम सिंह (बगहा), विनय बिहारी (लौरिया), नारायण प्रसाद (नौतन) और उमाकांत सिंह (चनपटिया)। NDA की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) से धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने वाल्मीकिनगर सीट जीती थी। महागठबंधन की ओर से एकमात्र सफलता सिकटा विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L) के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को मिली थी।

इस बार इनके बीच मुख्य मुकाबला नरकटियागंज: भाजपा से संजय पांडे, राजद से दीपक यादव,

चनपटिया: कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन, भाजपा से उमाकांत सिंह, जन मनीष कश्यप

बेतिया: कांग्रेस प्रत्याशी वसी अहमद, भाजपा से रेणु देवी

नौतन: कांग्रेस प्रत्याशी अमित गिरी, भाजपा से नारायण प्रसाद

सिकटा: माले प्रत्याशी विरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जदयू से समृ्द्ध वर्मा

लौरिया: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से रणकौशल प्राप्त सिंह, भाजपा से विनय बिहारी

रामनगर: राजद प्रत्याशी सुबोध पासवान, भाजपा से नंदकिशोर राम

बगहा: कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह, भाजपा से राम सिंह

वाल्मीकिनगर: कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा. जदयू से धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह