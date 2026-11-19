मां सीता के जनकपुर से श्रीराम के अयोध्या तक साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी; टाइम-टेबल, स्टॉपेज शे़ड्यूल जारी
17 कोचों वाली यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुरधाम से प्रत्येक शनिवार और अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। 23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर प्रस्तावित ट्रेन को रवाना करेंगे।
मधुबनी/जयनगर, हिटी। नेपाल के जनकपुरधाम से अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (कोचिंग) राजेश कुमार ने 17 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया है। प्रस्तावित परिचालन को देखते हुए जयनगर-जनकपुर रेलखंड पर यात्री सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह दोनों स्थानों से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों में खुशी की लहर दोड़ गई है।
17 कोचों वाली यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुरधाम से प्रत्येक शनिवार और अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। 23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर प्रस्तावित ट्रेन को रवाना करेंगे। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। जयनगर और जनकपुरधाम में इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच आवागमन बढ़ेगा और नागरिकों के रिश्ते और मजबूत होंगे।
समय-सारणी और प्रमुख ठहराव
निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 15595 (जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस) प्रत्येक शनिवार को जनकपुरधाम से दोपहर 1:10 बजे (13:10 बजे) प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 2:10 बजे (14:10 बजे) जयनगर, शाम 7:00 बजे (19:00 बजे) सीतामढ़ी और रात 10:50 बजे (22:50 बजे) नरकटियागंज पहुंचेगी। इसके बाद तड़के 3:55 बजे गोरखपुर होते हुए रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से शाम 5:50 बजे (17:50 बजे) रवाना होगी। रात 10:13 बजे (22:13 बजे) गोरखपुर, देर रात 1:50 बजे नरकटियागंज और तड़के 4:42 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। मंगलवार सुबह 8:30 बजे जयनगर होते हुए दोपहर 12:40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी।
जयनगर में होगा प्राइमरी मेंटेनेंस
रेलवे बोर्ड के अनुसार, ट्रेन का कॉमर्शियल ठहराव नेपाल में जनकपुरधाम के बाद भारत में जयनगर, मधुबनी, दरभंगा के शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्याधाम में दिया गया है। ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस जयनगर में किया जाएगा, जबकि नरकटियागंज व गोरखपुर स्टेशनों पर ट्रेन में पानी भरने की व्यवस्था रहेगी।
दोनों देशों में तैयारी तेज, सुरक्षा का लिया जा रहा जायजा
प्रस्तावित ट्रेन परिचालन और यात्री सुरक्षा के मद्देनजर नेपाली सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के डीआईजी विष्णु प्रसाद भट्ट ने जयनगर-जनकपुर रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। डीआईजी विष्णु प्रसाद भट्ट एवं एसपी भीम बिष्ट ने जनकपुर से जयनगर तक नेपाली रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों और हॉल्ट का जायजा लिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें