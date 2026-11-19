17 कोचों वाली यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुरधाम से प्रत्येक शनिवार और अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। 23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर प्रस्तावित ट्रेन को रवाना करेंगे।

मधुबनी/जयनगर, हिटी। नेपाल के जनकपुरधाम से अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (कोचिंग) राजेश कुमार ने 17 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया है। प्रस्तावित परिचालन को देखते हुए जयनगर-जनकपुर रेलखंड पर यात्री सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह दोनों स्थानों से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों में खुशी की लहर दोड़ गई है।

17 कोचों वाली यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुरधाम से प्रत्येक शनिवार और अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होगी। 23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर प्रस्तावित ट्रेन को रवाना करेंगे। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। जयनगर और जनकपुरधाम में इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच आवागमन बढ़ेगा और नागरिकों के रिश्ते और मजबूत होंगे।

समय-सारणी और प्रमुख ठहराव निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 15595 (जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस) प्रत्येक शनिवार को जनकपुरधाम से दोपहर 1:10 बजे (13:10 बजे) प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 2:10 बजे (14:10 बजे) जयनगर, शाम 7:00 बजे (19:00 बजे) सीतामढ़ी और रात 10:50 बजे (22:50 बजे) नरकटियागंज पहुंचेगी। इसके बाद तड़के 3:55 बजे गोरखपुर होते हुए रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से शाम 5:50 बजे (17:50 बजे) रवाना होगी। रात 10:13 बजे (22:13 बजे) गोरखपुर, देर रात 1:50 बजे नरकटियागंज और तड़के 4:42 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। मंगलवार सुबह 8:30 बजे जयनगर होते हुए दोपहर 12:40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी।

जयनगर में होगा प्राइमरी मेंटेनेंस रेलवे बोर्ड के अनुसार, ट्रेन का कॉमर्शियल ठहराव नेपाल में जनकपुरधाम के बाद भारत में जयनगर, मधुबनी, दरभंगा के शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्याधाम में दिया गया है। ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस जयनगर में किया जाएगा, जबकि नरकटियागंज व गोरखपुर स्टेशनों पर ट्रेन में पानी भरने की व्यवस्था रहेगी।