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बारातियों की हरकत से शादी का पंडाल बना जंग का मैदान, भड़क गई दुल्हन; हाथ मलता लौटा दूल्हा

Apr 19, 2026 02:45 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दोनों और से जमकर लात-घूंसे, लाठी-डंडे चले जिसमें कई लोगों के खून निकल गए। दुल्हन ने जयमाला के बावजूद शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे अपनी दुल्हनिया के बगैर वापस लौटना पड़ा।

बारातियों की हरकत से शादी का पंडाल बना जंग का मैदान, भड़क गई दुल्हन; हाथ मलता लौटा दूल्हा

Bihar News: बिहार के वैशाली में एक शादी का पंडाल उस समय जंग का मैदान बन गया जब बाराती और सराती पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों और से जमकर लात-घूंसे, लाठी-डंडे चले जिसमें कई लोगों के खून निकल गए। इसी दौरान दुल्हन ने जयमाला के बावजूद शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे अपनी दुल्हनिया के बगैर वापस लौटना पड़ा। पूरी घटना के दूल्हे के कुछ दोस्त जिम्मेदार थे जो जबरन उस कमरे में घुस गए जिसमें जयमाला के बाद दुल्हन अपनी दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। पुलिस की हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। खबर लिखे जाने तक किसी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। स्थानिय स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

यह लोमहर्षक मामला वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का है। जिले के जंदाहा से कुतुबपुर में बारात आई थी। नाचते गाते बाराती वधू पक्ष के घर पहुंचे जहां जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तब तक सबकुछ ठीक था। इसके बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गयी जहां अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। इसी दौरान दूल्हा पक्ष के कुछ युवक खुद को दूल्हे का दोस्त बताते हुए कमरे में पहुंच गए। यह बात दुल्हन पक्ष के लोगों को नागवार गुजरी। सराती पक्ष ने युवकों को समझाया और जिद करने पर बाहर निकाल दिया। बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों और से मारपीट होने लगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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