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शाम 7 बजे फेरे, रात 10 बजे थाना पहुंचा दूल्हा; बिहार की धर्मनगरी गयाजी में शादी के नाम पर महापाप

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, गया जी, कार्यालय संवाददाता।
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गयाजी में यूपी के युवक को शादी के नाम पर बुलाया गया। विष्णुपद मंदिर में शादी कराई गई। उसके बाद  दुल्हन फरार हो गई। विचौलिए ने उससे एक लाख 26 हजार रुपए ठग लिए।

शादी के बाद दुल्हन फरार हो गई
शादी के बाद दुल्हन फरार हो गई

बिहार के गया जी में शादी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में शाम सात बजे शादी हुई और रात 10 बजते-बजते मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं-शाहाबाद क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव निवासी हेमेंद्र कुमार को अपना शिकार बना लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

गुरुवार की शाम सात बजे गिरोह के सदस्यों ने विष्णुपद मंदिर में उसकी शादी कराई और बदले में एक लाख 26 हजार रुपये लेने के बाद दुल्हन को फरार करा दिया। शिक्षा विभाग कार्यालय के पास रात नौ बजे तक हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।

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पीड़ित दूल्हा हेमेंद्र ने बताया कि वह बुधवार की सुबह चार लोगों के साथ ट्रेन से गया जी पहुंचा था। स्टेशन पर दो लोग उसे अपने घर ले गए, कहां ले गए यह जानकारी नहीं है। जहां एक युवती दिखाई गई। गुरुवार शाम करीब सात बजे विष्णुपद मंदिर में दोनों की शादी संपन्न कराई गई। शादी के लिए कपड़े और जेवर भी खरीदे गए, लेकिन कुछ ही देर बाद दुल्हन अचानक गायब हो गई। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला।

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रात करीब नौ बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पास हेमेंद्र की नजर दुल्हन के कथित मुंहबोले मामा और उसके सहयोगी पर पड़ी। दोनों बाइक से जा रहे थे। हेमेंद्र ने उन्हें रोककर पकड़ लिया और दुल्हन व अपने रुपये वापस करने की मांग करने लगा। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस और सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के हरली कला निवासी भरत साव और हरली खुर्द निवासी बीरबल कुमार के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रति बिगहा निवासी एक व्यक्ति ने शादी में बुलाया था और वे नवादा के एक रिश्तेदार के साथ समारोह में शामिल हुए थे। इस कांड के बारे में जानकारी होने से इनकार करते रहे।

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इस मामले में सिटी एसपी अभिनव कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस फरार दुल्हन और कथित गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। शादी के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाने वाले गिरोह का पता लगाया जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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