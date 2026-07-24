शाम 7 बजे फेरे, रात 10 बजे थाना पहुंचा दूल्हा; बिहार की धर्मनगरी गयाजी में शादी के नाम पर महापाप

गयाजी में यूपी के युवक को शादी के नाम पर बुलाया गया। विष्णुपद मंदिर में शादी कराई गई। उसके बाद दुल्हन फरार हो गई। विचौलिए ने उससे एक लाख 26 हजार रुपए ठग लिए।

बिहार के गया जी में शादी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में शाम सात बजे शादी हुई और रात 10 बजते-बजते मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं-शाहाबाद क्षेत्र के नरेंद्रपुर गांव निवासी हेमेंद्र कुमार को अपना शिकार बना लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

गुरुवार की शाम सात बजे गिरोह के सदस्यों ने विष्णुपद मंदिर में उसकी शादी कराई और बदले में एक लाख 26 हजार रुपये लेने के बाद दुल्हन को फरार करा दिया। शिक्षा विभाग कार्यालय के पास रात नौ बजे तक हाईप्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।

पीड़ित दूल्हा हेमेंद्र ने बताया कि वह बुधवार की सुबह चार लोगों के साथ ट्रेन से गया जी पहुंचा था। स्टेशन पर दो लोग उसे अपने घर ले गए, कहां ले गए यह जानकारी नहीं है। जहां एक युवती दिखाई गई। गुरुवार शाम करीब सात बजे विष्णुपद मंदिर में दोनों की शादी संपन्न कराई गई। शादी के लिए कपड़े और जेवर भी खरीदे गए, लेकिन कुछ ही देर बाद दुल्हन अचानक गायब हो गई। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला।

रात करीब नौ बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पास हेमेंद्र की नजर दुल्हन के कथित मुंहबोले मामा और उसके सहयोगी पर पड़ी। दोनों बाइक से जा रहे थे। हेमेंद्र ने उन्हें रोककर पकड़ लिया और दुल्हन व अपने रुपये वापस करने की मांग करने लगा। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस और सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के हरली कला निवासी भरत साव और हरली खुर्द निवासी बीरबल कुमार के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रति बिगहा निवासी एक व्यक्ति ने शादी में बुलाया था और वे नवादा के एक रिश्तेदार के साथ समारोह में शामिल हुए थे। इस कांड के बारे में जानकारी होने से इनकार करते रहे।