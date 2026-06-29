Bihar Weather: दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी सताएगी, मुजफ्फरपुर-भागलपुर और कटिहार में भारी बारिश; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार के अलग-अलग जिलों में मौसम अलग-अलग रंग दिखा रहा है। कही सुबह से ही तीखी धूप लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास करा रही है तो कहीं बारिश और तेज हवाओं से लोगों को काफी राहत मिल रही है। दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी का कहर है।

Bihar Weather: बिहार में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच सोमवार और मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में आंधी-पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। भभुआ, बक्सर और रोहतास जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने की आशंका है। सोमवार और मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर आंधी-पानी की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कई जगहों पर 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

रविवार को पटना सहित आसपास के इलाकों में मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गया के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रविवार को समस्तीपुर में हवा की अधिकतम रफ्तार 48 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। वहीं पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में सर्वाधिक 54.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

16 जिलों में दर्ज हुई बारिश लखीसराय के बड़हिया में 51.8 मिमी, समस्तीपुर में 42.4 मिमी, समस्तीपुर के पटोरी में 35.4 मिमी, बेगूसराय के बखरी में 34.2 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 30.8 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 29.8 मिमी, मुजफ्फरपुर के कांटी में 28.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के कोतवा में 28.4 मिमी, मधुबनी के राजनगर में 26.1 मिमी, सहरसा के सोनबरसा में 24.8 मिमी, बेगूसराय के चेरिया में 22.8 मिमी, मधेपुरा के चौसा में 21.4 मिमी, मधुबनी के लखनपुर में 20.4 मिमी, समस्तीपुर के सिंहिया में 20.4 मिमी, समस्तीपुर के रोसड़ा में 20.0 मिमी, बांका के घुरिया में 18.6 मिमी बारिश हुई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 39.6 - 28.2

गया - 33.0 - 29.7

भागलपुर - 35.6 - 27.4

मुजफ्फरपुर - 35.0 - 28.5

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

मुजफ्फरपुर में होगी बारिश पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मानसून की गति में तेजी आई है। इसके असर से मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार के जिलों में अब कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 30 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद करीब एक सप्ताह तक तापमान में कमी रहने से राहत मिलेगी। उसके बाद एक बार फिर से उमस की अधिकता वाली गर्मी का दौर शुरू हो सकता है। इससे लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।