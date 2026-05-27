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Bihar Weather: पटना से गर्मी छूमंतर, 43 डिग्री से तपा डेहरी; 32 जिलों में कल आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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बिहार में गुरुवार को पटना समेत उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट है। अगले दो दिनों तक राज्य भर में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 32 जिलों में कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

Bihar Weather: पटना से गर्मी छूमंतर, 43 डिग्री से तपा डेहरी; 32 जिलों में कल आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: बिहार में कल यानी गुरुवार 28 मई को 32 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 6 जिलों में येलो अलर्ट है। गुरुवार को राज्य भर में मौसम खराब रहने की आशंका है। राजधानी पटना में अगले दो दिनों तक बारिश के आसार हैं। इससे पहले बुधवार को पटना में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि, दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का सितम जारी रहा। 43.1 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म रहा।

बिहार में पुरवा के प्रभाव से मौसम की तल्खी से आंशिक राहत मिली है। गुरुवार को भी तामपान के नियंत्रित रहने के आसार हैं। बुधवार को पटना सहित अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने से गर्मी का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। अगले दो दिनों में तपिश से आंशिक राहत मिलने के आसार हैं।

उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल, मध्य और पूर्वी बिहार के जिलों में गुरुवार को आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। पटना जिले में भी ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण बिहार में भी कुछ जगहों पर मौसम खराब रह सकता है।

28 मई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर जिले में आंधी और बारिश के साथ वज्रपात यानी ठनका गिरने की चेतावनी है।

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भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज में भारी बारिश के आसार

गुरुवार को भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जताया है।

पटना में गिरा तापमान, दो दिन राहत

बुधवार को पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी में 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में अगले दो दिनों तक पुरवा हवा चलने और बारिश के आसार हैं। इससे गर्मी से फिलहाल राहत मिलेगी।

मधुबनी में एक दिन में गिर गया 6 डिग्री पारा

बिहार के 20 शहरों के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के भीतर कमी देखी गई। मधुबनी में सर्वाधिक 6.4 डिग्री सेल्सियस पारा एक दिन में गिर गया। यहां बुधवार को दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

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बिहार में इस सप्ताह मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त पुरवा हवा के कारण प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना सहित आसपास जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की वर्षा के आसार है। हालांकि बादलों की सक्रियता उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में देखी जाएगी।

इस वजह से उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 40-50 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट की संभावना है।

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दक्षिण बिहार में बना है कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार से उत्तरी तटीय आंध्रप्रदेश तक और उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण तेलंगाना तक हवा का कम दवाब का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव की स्थिति बनी रहेगी। 29 मई से 30 मई के दौरान पटना सहित प्रदेश के सभी भागों में आंधी-पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

यहां हुई झमाझम बारिश

बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। कटिहार जिले के प्राणपुर में सर्वाधिक 62.4 मिलीमीटर पानी गिरा। मधेपुरा के पुरैनी में 56 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 51.6 मिमी, भागलपुर में 49 मिमी, खगड़िया के बेलदौर में 40.8 मिमी, कटिहार में 40.2 मिमी, बेगूसराय के तेघड़ा में 38.6 मिमी, मधुबनी के बासोपट्टी में 37.2 मिमी, भागलपुर के नाथ नगर में 35.4 मिमी, कटिहार के मनिहारी में 33.2 मिमी, मधुबनी के बिस्फी में 33 मिमी, मुंगेर के जमालपुर में 32 मिमी, बरौनी में 31.2 मिमी एवं कटिहार के बरारी में 30.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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