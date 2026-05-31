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बिहार में कल 1 जून का मौसम: कल से बढ़ेगी तपिश, 3 जून से लू की चेतावनी; तड़क-गरज के साथ आंधी के आसार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले पांच दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में तापमान में तेजी से वृद्धि का पूर्वानुमान है। राज्य में कुछ जगहों पर लू चलेगी तो कई जगहों पर लू जैसे हालात बनने के आसार हैं।

बिहार में कल 1 जून का मौसम: कल से बढ़ेगी तपिश, 3 जून से लू की चेतावनी; तड़क-गरज के साथ आंधी के आसार

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदलेगा। दो-तीन दिनों में फिर से सूबे में पछुआ का जोर चलेगा और पुरवाई सिमटेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले पांच दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में तापमान में तेजी से वृद्धि का पूर्वानुमान है। राज्य में कुछ जगहों पर लू चलेगी तो कई जगहों पर लू जैसे हालात बनने के आसार हैं। दो जून से ही मौसम में बदलाव का असर दिखने लगेगा। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में सोमवार से चार से आठ डिग्री का अंतर आ सकता है।

सोमवार को पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में आंशिक बादल के साथ तपिश बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहतास, भभुआ, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद में मौसम गर्म रहने की संभावना है। वहीं, उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा के कुछ जगहों पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रविवार को 37 किमी प्रतिघंटा नालंदा में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। समस्तीपुर में 15 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

रविवार को पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री बीच बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना में भी लोगों ने गर्मी महसूस की। पटना का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित शेष जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। हालांकि पटना में तापमान के सामान्य बना रहा। राज्य के अन्य जिलों में गर्मी का असर कम देखने को मिला। हालांकि शाम से गर्मी सताने लगी। शहरी क्षेत्र से गांवों तक बिजली की खपत में बढ़ोतरी देखी गई। मुजफ्फरपुर में दिन में गर्मी का मिला जुला असर देखने को मिला।

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

किशनगंज (बहादुरगंज) में 9.0मिमी, पश्चिम चंपारण (सिकटा) में 8.6 मिमी, अररिया(फारबिसगंज) में 8.2 मिमी, अररिया (पलासी) 6.2 मिमी, पश्चिम चंपारण (बगहा) 6.0 मिमी, वैशाली में 3.0 मिमी, किशनगंज (पोठिया) 2.6 मिमी, गयाजी (बांके बाजार) 1.4 , समस्तीपुर (दलसिंहसराय) 0.2 (वर्षा मिमी में)

प्रमुख शहरों का तापमान :

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 36.1 27.6

गयाजी 36.4 25.4

भागलपुर 35.1 26.2

मुजफ्फरपुर 33.8 27.1

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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