कोहरे के कारण एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 26 के फेरे घटेंगे। पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे), हाजीपुर ने रेल परिचालन सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए यह बदलाव किए हैं।

पटना, वरीय संवाददाता। सर्दी का मौसम अपना प्रभाव दिखा रहा है। सर्दी और कोहरे में इजाफा हो रहा है। इस बीच कोहरे के कारण एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 26 के फेरे घटेंगे। पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे), हाजीपुर ने रेल परिचालन सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए यह बदलाव किए हैं। इससे बिहार आने और बिहार से जाने वाले यात्रियों पर प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि कैंसिल की गई ट्रेनों में कई गाड़ियां बिहार आती-जाती हैं। यात्रियों से हेल्पलाइन नंबर लेकर यात्रा पर निकलने की अपील की गयी है।

रद्द ट्रेनों में प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक रद्द रहेगी। आनंद विहार-सांतरागाछी एक्सप्रेस का परिचालन सात दिसंबर से 23 फरवरी तक बंद रहेगा। नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस तीन दिसंबर से दो मार्च तक रद्द रहेगी। अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस एक दिसंबर से दो मार्च तक नहीं चलेगी। हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस एक दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। डिब्रूगढ़-चंडीगढ़, कामाख्या-गया, कामाख्या-आनंद विहार और बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी पूरे कोहरे के मौसम में रद्द रहेंगी।

फेरों में कटौती नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कामाख्या से रविवार और बुधवार तथा आनंद विहार से मंगलवार और शुक्रवार को रद्द रहेगी। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अलीपुरद्वार से बुधवार व शनिवार, दिल्ली से शुक्रवार व सोमवार को नहीं चलेगी। आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ आनंद विहार से बुधवार, भागलपुर से गुरुवार को रद्द रहेगी। अजमेर-सियालदह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार एवं बुधवार, शुक्रवार और रविवार) नहीं चलेगी। पाटलिपुत्र-लखनऊ और पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस के फेरों में भी सप्ताह में तीन से चार दिन कटौती की जाएगी।

यात्रियों से रेलवे की अपील हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी के बीच आगरा कैंट और मथुरा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। पूमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यात्रियों से अपील की है कि ठंड में यात्रा से पहले पूछताछ प्रणाली या हेल्पलाइन नंबर से जानकारी लेकर निकलें।

त्योहार स्पेशल ट्रेनों में एक हजार तक सीटें हैं खाली त्योहार के बाद दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। पूर्व मध्य रेल की ओर से जारी सूची के अनुसार 28-30 नवंबर तक चलने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। सबसे अधिक 1015 बर्थ पटना-आनंद विहार स्पेशल में उपलब्ध हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर होकर गुजरने वाली पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल में भी स्लीपर और एसी श्रेणी में अच्छी संख्या में बर्थ खाली हैं। ऐसे में यात्रियों के पास नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग से बचने का विकल्प है।