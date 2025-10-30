मौसम ने डाला चुनाव प्रचार में रोड़ा, पटना से नहीं उड़ पाए कई नेताओं के हेलिकॉप्टर

संक्षेप: पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से 33 फ्लाइट का देरी से संचालन हुआ। वहीं, भाजपा नेता मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ीं।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जोर-शोर से प्रचार में जुटे नेताओं को गुरुवार को खराब मौसम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना में पिछले दो दिनों से बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इसका असर गुरुवार को विमान परिचालन पर पड़ा। राजधानी पटना का मौसम सुबह से खराब रहने के कारण भाजपा नेता मनोज तिवारी और बाबूलाल मरांडी प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके। इन दोनों का कई जगहों पर गुरुवार को सभा होनी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रत्याशी और समर्थक अपने नेता के इंतजार में घंटों बैठे रहे। मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा के लिए पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़ान भरने के बाद एक सभा को संबोधित किया। मौसम खराब रहने के कारण दूसरी सभा में नहीं जा सकी और पुनः पटना एयरपोर्ट पर वापस आ गईं।

हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने राज्य के अलग-अलग जगहों पर सभा करने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और देर शाम को वापस पहुंचे। दूसरी तरफ, खराब मौसम रहने के कारण मुंबई से पटना आने वाली स्पाइसजेट के विमान को वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। इस कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई।