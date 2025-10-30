Hindustan Hindi News
Weather hampers Bihar election campaign many leaders helicopters unable to fly from Patna
मौसम ने डाला चुनाव प्रचार में रोड़ा, पटना से नहीं उड़ पाए कई नेताओं के हेलिकॉप्टर

संक्षेप: पटना एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से 33 फ्लाइट का देरी से संचालन हुआ। वहीं, भाजपा नेता मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ीं।

Thu, 30 Oct 2025 09:47 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जोर-शोर से प्रचार में जुटे नेताओं को गुरुवार को खराब मौसम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना में पिछले दो दिनों से बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इसका असर गुरुवार को विमान परिचालन पर पड़ा। राजधानी पटना का मौसम सुबह से खराब रहने के कारण भाजपा नेता मनोज तिवारी और बाबूलाल मरांडी प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके। इन दोनों का कई जगहों पर गुरुवार को सभा होनी थी।

प्रत्याशी और समर्थक अपने नेता के इंतजार में घंटों बैठे रहे। मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा के लिए पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़ान भरने के बाद एक सभा को संबोधित किया। मौसम खराब रहने के कारण दूसरी सभा में नहीं जा सकी और पुनः पटना एयरपोर्ट पर वापस आ गईं।

हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने राज्य के अलग-अलग जगहों पर सभा करने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और देर शाम को वापस पहुंचे। दूसरी तरफ, खराब मौसम रहने के कारण मुंबई से पटना आने वाली स्पाइसजेट के विमान को वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। इस कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई।

पटना एयरपोर्ट पर 33 फ्लाइट लेट

सीआईएसएफ और एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा यात्रियों को समझा-बूझाकर शांत कराया गया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से पटना आने और पटना से विभिन्न राज्यों को जाने वाले 33 विमानों का परिचालन विलंब से हुआ। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन ने विलंब होने पर यात्रियों से अपील की कि आप लोग शांति बनाए रखें। मौसम खराब है, जो हमारे बस में नहीं है। इसी कारण विमानों के परिचालन में विलंब हुआ है।

