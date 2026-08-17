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कल का मौसम: 18 अगस्त को बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट

By sandeep
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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सावन की तीसरी सोमवारी पर पटना समेत बिहार के नौ जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को पटना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद व गया में ऑरेंज अलर्ट है। तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी है।

Waterlogging on the road in Patna due to heavy rain.
पटना में भारी बारिश से सड़क पर भरा पानी

सावन की तीसरी सोमवारी पर पटना सहित राज्य के नौ जिलों में बादल झूमकर बरसे। 19 अगस्त तक राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज तड़क की स्थिति बनी रहेगी। ताजा स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने (18 अगस्त) मंगलवार को पटना सहित दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में 30 से 40 किमी की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है।

पटना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और गया के लिए भारी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि सीवान, वैशाली और सारण के लिए येलो अलर्ट है। पटना से मानसून ट्रफ के गुजरने की वजह से मध्यम से भारी बारिश की आशंका है।

बारिश-धूप से उमस भी बढ़ेगी

सोमवार को पटना में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई जबकि देर शाम तक रिमझिम बारिश होती रही। शाम साढ़े पांच बजे तक पटना एयरपोर्ट के इलाके में नौ मिमी बारिश दर्ज की गई हालांकि अन्य इलाकों में 20 से 22 मिमी बारिश का अनुमान है। सोमवार को पटना सहित नौ जिलों में बारिश और बादलों के छाए रहने से उमस भरी गर्मी से भारी राहत मिली है। मंगलवार को पटना में बारिश और धूप की स्थिति रहने से उमस की स्थिति रहेगी।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

सीवान के रघुनाथपुर में 88.2 मिमी, बक्सर के ब्रह्मपुर में 18.4 मिमी, भभुआ के चैनपुर में 17.2 मिमी, भभुआ के अधवारा में 16.4 मिमी, सीवान के सिसवन में 15.4 मिमी एवं पश्चिम चंपारण के योगपट्टी में 14.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 33.4 28.4

गया 33.2 26.8

भागलपुर 33.5 27.4

मुजफ्फरपुर 34.0 27.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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