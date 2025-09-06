Weak network in border area police stations serious challenge Bihar police task before assembly election बॉर्डर एरिया के थानों में कमजोर नेटवर्क गंभीर चुनौती, विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार पुलिस यह काम करेगी, Bihar Hindi News - Hindustan
बॉर्डर एरिया के थानों में कमजोर नेटवर्क गंभीर चुनौती, विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार पुलिस यह काम करेगी

पुलिस मुख्यालय विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में कमजोर नेटवर्क वाले थाना को चिह्नित कर नेटवर्क को मजबूत करेगा, ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, कार्यालय संवाददाताSat, 6 Sep 2025 11:13 AM
बिहार के सीमाई इलाकों में स्थित थानों की नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले से और मजबूत की जाएगी। शैडो जोन (बिना नेटवर्क वाले क्षेत्र) में आने वाले थानों की पहचान करने के साथ इसकी सूची जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तैयार की जा रही है। राज्य के सीमाई इलाकों में स्थित कई ऐसे थाना हैं, जहां नेटवर्क एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने 1 सितंबर से सभी थानों के मोबाइल नंबरों में बदलाव किया है। ताकि मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

पुलिस मुख्यालय विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में कमजोर नेटवर्क वाले थाना को चिह्नित कर नेटवर्क को मजबूत करेगा, ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के कई ग्रामीण इलाकों में स्थित थाना में अभी भी नेटवर्क की समस्या है, जिस वजह से कई बार थानाध्यक्ष से संपर्क भी नहीं हो पाता है।

दरअसल, सीमावर्ती क्षेत्रों के कई थानों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन इलाकों में अक्सर मोबाइल फोन काम नहीं करता है। जिससे तत्काल सूचना का आदान-प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल सीमा से सटे कुछ थानों में तो स्थिति और भी गंभीर है। जहां भारतीय नेटवर्क के बजाय नेपाली नेटवर्क काम करने लगता है। इससे न केवल संचार में बाधा आती है बल्कि सुरक्षा संबंधी गोपनीय जानकारियों के लीक होने का खतरा भी बना रहता है।

इस तरह के मामले अररिया और सुपौल जिला के थाना में अक्सर होता है। चूंकि दोनों जिलों के कई थाना नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। नेटवर्क की समस्या को हल करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। इसके तहत शैडो जोन वाले थानों की पहचान की जा रही है और वहां नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए टेलीफोन कंपनियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। जहां टावर की जरूरत होगी, वहां इसे लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, वायरलेस और मोबाइल सिस्टम को भी पहले की अपेक्षा अधिक अपग्रेड किया जाएगा, ताकि संचार प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।