छोड़ेंगे नहीं, श्मशान तक पीछा करेंगे; फर्जी वंशावली बनाकर जमीन फर्जीवाड़े पर विजय सिन्हा की दो टूक

संक्षेप: पूर्णिया मे भूमि सुधार जनसंवाद के दौरान डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों के सख्त संदेश देते हुए कहा कि आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या किसी और जगह चले जाएं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो लापरवाही करेगा उसका श्मशान तक पीछा करूंगा।

पूर्णिया में शुक्रवार को डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का आदेश दिया। इस दौरान फर्जी वंशावली बनवाकर जमीन दलालों को बेचने का मामला सामने आया। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होने कहा कि यह बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या किसी और जगह चले जाएं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी गड़बड़ी करेगा, उसका पीछा मैं श्मशान तक करूंगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विजय सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आम लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचे और मौके पर ही समाधान निकाला जाए। अगर अधिकारी सही तरीके से काम करेंगे तो उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार या लापरवाही की, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एक फरियादी ने बताया कि मेरे माता-पिता की जमीन पर मैं घर बनवा रहा था। 15 दिन बाद पुलिस वालों ने काम रुकवा दिया। पुलिस ने कहा कि काम शुरू हुआ तो जेल भेज देंगे। हमारी जमीन को विवादित जमीन बताकर कुछ लोगों ने पुलिस से मिलकर काम रुकवा दिया है। 35 साल से इस जमीन पर मेरे पिताजी खेती कर रहे हैं। विभाग का नोटिस देखकर मेरे पिता जी मर गए। इसके बाद डिप्टी CM ने CO को बुलाया और जल्दी हल निकलवाने को कहा।