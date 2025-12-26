Hindustan Hindi News
We wont let go we pursue them to the crematorium Vijay Sinha strong statement on land fraud through forged genealogies
छोड़ेंगे नहीं, श्मशान तक पीछा करेंगे; फर्जी वंशावली बनाकर जमीन फर्जीवाड़े पर विजय सिन्हा की दो टूक

संक्षेप:

पूर्णिया मे भूमि सुधार जनसंवाद के दौरान डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों के सख्त संदेश देते हुए कहा कि आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या किसी और जगह चले जाएं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो लापरवाही करेगा उसका श्मशान तक पीछा करूंगा।

Dec 26, 2025 03:11 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
पूर्णिया में शुक्रवार को डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का आदेश दिया। इस दौरान फर्जी वंशावली बनवाकर जमीन दलालों को बेचने का मामला सामने आया। जिसके बाद उपमुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होने कहा कि यह बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या किसी और जगह चले जाएं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो भी गड़बड़ी करेगा, उसका पीछा मैं श्मशान तक करूंगा।

विजय सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आम लोगों की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचे और मौके पर ही समाधान निकाला जाए। अगर अधिकारी सही तरीके से काम करेंगे तो उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार या लापरवाही की, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एक फरियादी ने बताया कि मेरे माता-पिता की जमीन पर मैं घर बनवा रहा था। 15 दिन बाद पुलिस वालों ने काम रुकवा दिया। पुलिस ने कहा कि काम शुरू हुआ तो जेल भेज देंगे। हमारी जमीन को विवादित जमीन बताकर कुछ लोगों ने पुलिस से मिलकर काम रुकवा दिया है। 35 साल से इस जमीन पर मेरे पिताजी खेती कर रहे हैं। विभाग का नोटिस देखकर मेरे पिता जी मर गए। इसके बाद डिप्टी CM ने CO को बुलाया और जल्दी हल निकलवाने को कहा।

ये भी पढ़ें:31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द; विजय सिन्हा के आदेश पर ऐक्शन
ये भी पढ़ें:सीओ परेशान करे तो कहां- कैसे करें शिकायत, मंत्री विजय सिन्हा ने बताया

कसबा इलाके की रहने वाली सीमा मांझी जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं। उन्होंने मंत्री को बताया कि उनके परिवार की जमीन का बंटवारा सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद अब तक नहीं किया गया है। बार-बार अंचल कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पीड़ित का कहना था कि जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इस पर डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारी से सीधे सवाल किया कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जिम्मेदार अधिकारी कौन है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट जवाब मांगा।