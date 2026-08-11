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बिहार में करेंगे फिल्म निर्माण, सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद बोले अभिनेता सुनील शेट्टी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा है कि वो बिहार में फिल्म का निर्माण करेंगे। सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है।

sunil shetty samrat choudhary
अभिनेता सुनील शेट्टी ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है।

बिहार में जल्द ही फिल्म का निर्माण शुरू होगा। यह बात खुद मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कही है। सुनील शेट्टी ने सीएम से मिलकर यह बात कही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक सेवक आवास में सोमवार को सिने अभिनेता सुनील शेट्टी ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कला, सिनेमा एवं बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुखद एवं सार्थक संवाद हुआ। सुनील शेट्टी ने आश्वस्त किया है कि बिहार में भी फिल्म निर्माण करेंगे।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि अक्टूबर से 50-60 दिनों तक फिल्म की शूटिंग करनी है। बिहार सरकार ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग यहां आकर शूटिंग करें। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बहुत अच्छी-अच्छी जगहें हैं। फिल्म जब चलती है तो उसकी शुरुआत बिहार-यूपी से ही होती है। इन राज्यों के दर्शक बहुत अच्छे हैं। यहां के फिल्मों को समझते हैं।

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सीएम सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ‘सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं बेहतरीन कलाकार सुनील शेट्टी जी ने लोकसेवक आवास पर भेंट की।इस मुलाकात के दौरान कला, सिनेमा एवं बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुखद एवं सार्थक संवाद हुआ। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार में भी फिल्म निर्माण करेंगे।’

सुनील शेट्टी ने बिहार और यूपी के दर्शकों की तारीफ की है। अभिनेता ने कहा कि अगर इन दोनों राज्यों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो फिल्म के सुपरहिट होने की संभावना बढ़ जाती है। सुनील शेट्टी ने आगे बताया कि वो करीब 4 महीने पहले बिहार आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां का इन्फ्रास्ट्र्क्चर अच्छा लगा था इसलिए वो यहां फिल्म निर्माण को लेकर गंभीर हैं। बता दें कि बिहार में फिल्म शूटिंग के लिए कई मुफीद स्थान हैं। इनमें- राजगीर, पटना, बोधगया, कैमूर, रोहतास और चंपारण प्रमुख हैं।

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बिहार के पर्यटन स्थलों के विकास में मदद करेगी केंद्र सरकार :शेखावत

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सोमवार को बिहार के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। इसके पहले बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात कर राज्य के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए उनसे मदद मांगी।

गुप्ता ने गजेन्द्र सिंह शेखावत से केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन के लिए दिए गए प्रस्ताव पर शीघ्र विचार का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राज्य में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए गयाजी-बोधगया, नालंदा–राजगीर के लिए अंतिम व्यापक गंतव्य रणनीति एवं विकास योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना तथा केंद्रीय बजट घोषणा के अनुरूप समन्वित एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है।

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इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा गयाजी-बोधगया के लिए ₹1080 करोड़ एवं नालंदा–राजगीर के लिए ₹1050 करोड़ की विकास योजना तैयार की गई है। जिनका विस्तृत आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद योजना के तहत बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट के विकास हेतु ₹12.16 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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