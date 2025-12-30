Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWe will overhaul entire department those involved in land scams will not be spared Deputy CM Vijay Sinha stern warning
पूरे विभाग को दुरुस्त कर देंगे; जमीन में खेल करने वाले बचेंगे नहीं, डिप्टी CM विजय सिन्हा की दो टूक

संक्षेप:

डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार विजय सिन्हा ने दो टूक कहा है कि जमीन में खेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे विभाग को दुरुस्त कर देंगे। अधिकारी अपने आप स्वस्थ्य हो जाएंगे। उन्होने कहा कि सरकार जनता के लिए काम करती है, किसी की भावना आहत करना हमारा मकसद नहीं है।

Dec 30, 2025 03:43 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के एक्शन के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग के अधिकारियों में इतना खौफ है कि उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग कर दी थी। हालांकि डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि पूरे विभाग को दुरस्त कर देंगे। सब अधिकारी स्वस्थ्य हो जाएंगे। सरकार जनता के लिए काम करती है, किसी की भावना आहत करना हमारा मकसद नहीं है। जमीन में खेल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग की जमीन का अधिकारियों की मिलीभगत से दाखिल खारिज करा दिया गया। उस समय कृषि मंत्री रहते हुए हमने सीओ पर कार्रवाई करने और अपील दायर करने के लिए निर्देश दिया था, आज उसको भी हमने संज्ञान में लिया है। इस तरह का विवादित वातावरण जो लोग भी बनाएंगे और विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने वाले लोग नहीं बचेंगे। वहीं जिलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जन संवाद के दौरान अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा।

इससे पहले बिहार राजस्व संघ ने मोर्चा खोल दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र लिखा था, संघ ने उपमुख्यमंत्री पर राजस्व सेवा के अधिकारियों को अपमानित करने का आरोप लगाया था, हालांकि विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं दिया गया है। अराजक माहौल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमानदार कर्मियों को कोई दिक्कत नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

आपको बता दें राजस्व विभाग की ओर से अभी जिलों में जनसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आने वाली शिकायतों पर उपमुख्यमंत्री जनता के सामने ही तुरंत कार्रवाई की चेतावनी के साथ ही जवाब मांग रहे हैं।सह