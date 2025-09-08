किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे; CPI के बिहार सम्मेलन में गरजे डी राजा, मोदी सरकार को भी घेरा

भाकपा के पांच दिवसीय 25वें राज्य सम्मेलन के खुला सत्र को संबोधित करते हुए सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने कहा कि बिहार से शुरू हुआ वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन देशभर में फैल गया है। यह देशीय आंदोलन बन गया है। हम किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे।

भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी. राजा ने कहा कि बिहार से शुरू हुआ वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन देशभर में फैल गया है। यह देशीय आंदोलन बन गया है। हम किसी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। डी. राजा सोमवार को भाकपा के पांच दिवसीय 25वें राज्य सम्मेलन के खुला सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन स्थानीय गेट पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में किया गया। यह सम्मेलन 12 सितंबर तक होगा। सम्मेलन में भाकपा के सभी जिलों से एक हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भाकपा महासचिव डी. राजा ने आरोप लगाया कि मताधिकार खतरे में है। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है। सांप्रदायिक भाजपा को हराने के लिए लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। केंद सरकार के कॉरपोरेट परस्त तथा जनविरोधी, नीतियों से देश में महंगाई बेशुमार बढ़ी है तथा रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। उन्होंने बदलो सरकार और-बचाओ बिहार के लिए पार्टी द्वारा मजबूत पहल करने की आवश्यकता जताई। साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन के घटकों को एक-दूसरे के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना होगा, सामान्य समझ विकसित करनी होगी। इसके पूर्व उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया।

जिसमें पार्टी के पूर्व सांसद नागेंद्रनाथ ओझा ने झंडोत्तोलन किया और पार्टी नेताओं ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद खुला सत्र को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा, राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय आदि थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर कार्यानंद पासवान ने खुले सत्र की अध्यक्षता की, जबकि महासचिव विश्वजीत कुमार ने संचालन किया।

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने खुला सत्र में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे में भाकपा को सम्मानजनक सीट चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी आंदोलन में भाकपा कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि हर जगह हमारी पार्टी का हसुआ और गेहूं की बाली वाला लाल झंडा लहरा रहा था। यह पार्टी की मजबूत स्थिति को प्रदर्शित करता है। उन्होंने एनडीए और चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की।