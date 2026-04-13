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वी विल मिस यू नीतीश जी, करोड़ों दिलों को रूला दिया; सीएम के इस्तीफे से पहले मांझी भावुक हुए

Apr 13, 2026 08:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे महामानव हैं जिनके बिना बिहार अधूरा है।

वी विल मिस यू नीतीश जी, करोड़ों दिलों को रूला दिया; सीएम के इस्तीफे से पहले मांझी भावुक हुए

Jitan Ram Manjhi on Nitish Kumar: नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे से पहले केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने भावुक पोस्ट किया है। मांझी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे महामानव हैं जिनके बिना बिहार अधूरा है। 2014 में नीतीश कुमार ने जब लोकसभा चुनाव में जदयू की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम की कुर्सी छो़ड़ी थी तो मांझी को ही मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि, जीतन मांझी अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह सके।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जीतनराम मांझी ने अपना दिल उड़ेल कर रख दिया। वे लिखते हैं, " नीतीश जी,अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगें। सबको पता है कि आपका यह ख़्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें पर आपके इस ख़्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है। नीतीश जी बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है पर शायद ये पहला मौक़ा है जब आपको मुख्यमंत्री पद की छोड़ने की बातों सुनकर ही करोड़ों लोगों के आँखों में आँसू भर आएं हैं। भले ही मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फ़ैसला आपका अपना फ़ैसला है जिसपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता पर बिहार आज ग़मज़दा है। हर बिहारी कह रहा है…वी विल मिस यू नीतीश जी… आप महामानव हैं,बिहार आपके बिना अधूरा है”।

जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के बीच राजनैतिक विरोधाभाष भी रहे। ऐसा भी मौका आया जब जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोक झोंक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमला किया। नीतीश कुमार को अपना आका बताने वाले जीतन मांझी ने अपनी पार्टी को महागठबंधन से यह कहकर अलग कर लिया कि उनकी पार्टी तो समाप्त करने की साजिश की जा रही थी। लेकिन, समय के साथ मांझी फिर से नीतीश कुमार के पाले में चले गए। आज जब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं तो जीतनराम मांझी भावुक हो रहे हैं।

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रानैतिक गलियारे में चर्चा है कि 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ बिहार में 20 साल पुराने नीतीश युग का अंत हो जाएगा। बीजेपी अपने दल से किसी नेता को सीएम पद का चेहरा बनाएगी। संभव है कल ही राज्यपाल के सामने नई सरकार का दावा भी पेश कर दिया जाए। 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल के सचिव, सीएम के सलाहकार, पटना डीएम, एसएसपी, कमीश्नर ने सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। जदयू और बीजेपी के नेताओं की सम्राट चौधरी के आवास पर दिन भर आना जाना लगा रहा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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