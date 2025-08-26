We have played together in childhood youth should come into politics Rohini Acharya spoke on Nitish son Nishant kumar बचपन में साथ खेले हैं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए; नीतीश के बेटे निशांत पर बोलीं रोहिणी आचार्य, Bihar Hindi News - Hindustan
बचपन में साथ खेले हैं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए; नीतीश के बेटे निशांत पर बोलीं रोहिणी आचार्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होने कहा कि निशांत और मैं बचपन में साथ खेले हैं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए,  किसी के मन में जनसेवा की भावना है तो राजनीति में उसका स्वागत है।

sandeep भाषा, पटनाTue, 26 Aug 2025 05:01 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जारी अटकलों के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, अगर किसी के मन जन सेवा की भावना है, तो उसको राजनीति में जरूरत आना चाहिए। रोहिणी ने कहा कि निशांत और मैं बचपन में साथ खेलते थे, बहुत पहले से उन्हें जानती हूं। आपको बता दें नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू में भी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की मांग उठती आई है। कभी पोस्टरों के जरिए तो कभी पार्टी के दिग्गज नेताओं के जरिए। हालांकि अभी तक निशांत इस मामले पर चुप्पी साधे हैं।

वहीं अभी तक कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित न किए जाने के सवाल पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह बिहार के लोगों की इच्छा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनें। समय आने पर इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। मुझे कांग्रेस की ओर से किसी तरह की हिचक नहीं दिखती। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनके छोटे भाई राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनें।

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल को टाल दिया था। इस मौके पर उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वहीं पार्टी और परिवार से दूर चल रहे तेज प्रताप के नया दल बनाने के सवाल पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने कहा कि इस बारे में मैं क्या कह सकती हूं? लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है।