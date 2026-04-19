हम टिकट देते हैं, RSS वाले उनसे पैर धुलवाते हैं; तेजस्वी ने महिला आरक्षण बिल के विरोध पर दी सफाई
तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट हमारे गठबंधन ने दिया। ये लोग टिकट नहीं देते पर महिलाओं से आरएसएस वाले पैर धुलवाते हैं। बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं।
Tejawi Yadav: राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तथ्यों के साथ भाजपा और केंद्र सरकार को महिला विरोधी बताया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि महिला विरोधी भाजपाईयों को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। आज तक एनडीए ने बिहार से केंद्र में किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया। हकीकत है कि विपक्ष का कोई भी दल महिला विरोधी नहीं है। हम उन्हें टिकट देते हैं और आरएसएस के लोग उनसे पैर धुलवाते हैं।
पटना में रविवार को पत्रकारों से तेजस्वी यादव ने बात की। कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं का स्थान कहां है यह सब लोगों को पता है। लोकसभा, विधानसभा या अन्य चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट हमारे गठबंधन ने दिया। ये लोग टिकट नहीं देते पर महिलाओं से आरएसएस वाले पैर धुलवाते हैं। बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर हमारा कोई भी विरोध नहीं है। इस बिल की आड़ में भाजपा डिलिमिटेशन का बिल ला रही थी इसलिए विरोध करना पड़ा। ये सीट वे अपने हिसाब से काटने वाले थे। जहां विपक्ष मजबूत है उन सीटों को चार बार काटते।
तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं का विरोध कौन करेगा। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दें। लेकिन इसमें ओबीसी की महिलाओं की भागेदारी भी तय होना चाहिए। ऐसा बिल सरकार लाए जिससे केवल शहर में रहने वाली नहीं बल्कि गांव में रहने वाली महिलाएं भी पार्लियामेंट जाएं। लेकिन, इन लोगों को मनमानी करना है। जो महिलाएं पहले से आगे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने की मंशा थी।
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने देश भर की महिलाओं के साथ धोखा किया है। ये महिलाओं की उन्नति नहीं देखना चाहते। सदन में वह काला दिन था जब सदन में महिला आरक्षण बिल को रोका गया। बिहार के बाद देश की महिलाएं विपक्षी दलों को इसका जवाब देंगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे देश की महिलाओं को उनका हक दिला कर रहेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें