हम पांच पांडव एकजुट, विपक्ष दिन में सपने देख रहा; NDA की बैठक से पहले मंत्री दिलीप जासवाल बोले
दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष दिन में सपने नहीं देखे। एनडीए एकजुट है। हम पांच पांडव मजबूती से एक साथ हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आज गुरुवार को एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। विधान परिषद चुनाव में तीन सीटों पर हार पर जदयू की समीक्षा बैठक के बाद होने वाली एनडीए की मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। बैठक से पहले सम्राट चौधरी सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष दिन में सपने नहीं देखे। एनडीए एकजुट है। हम पांच पांडव मजबूती से एक साथ हैं। इससे पहले राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि एनडीए के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है। आपसी खींचतान चरम पर है। इसी वजह से बैठक बुलाई गई है।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में ऐसी बैठकें होती रहती हैं। पार्टी के सीनियर लीडर बैठकर चर्चा करते हैं। यह सब चलता रहता है। उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन के सभी दल यानी पांच पांडव एक साथ हैं। हमारी एकजुटता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विपक्ष इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। विपक्ष दिन में सपना देखता है।
एनडीए की मीटिंग से पहले जेडीयू की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही है जिसमें विधान परिषद चुनाव के परिणामों की समीक्षा की जा रही है। राज्य में विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक सीटों पर चुनाव हुए जिनमें चार सीटों पर जदयू के और चार सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा हुए। जदयू केवल पटना स्नातक सीट ही जीत पाई। तीन सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की हार हो गई जिसे लेकर पार्टी ने बैठक बुलाई है। खासकर तिरहुत स्नातक पर अभिषेक झा की हार और सारण शिक्षक सीट पर पुष्कर आनंद की हार विशेष रूप से चर्चा में है। दोनों सीटों पर जदयू प्रत्याशियों को निर्दलिए उम्मीदवारों ने परास्त किया और जीतने के बाद दोनों बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तिरहुत स्नातक उम्मीदवार अभिषेक झा ने इशारों में तो सारण शिक्षक के उम्मीदवार पुष्कर आनंदन ने खुलकर बीजेपी नेताओं पर हराने की साजिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी और जदयू में असहज स्थिति के बीच बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की।
एनडीए की बैठक पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं है। जुतमपैजार की स्थिति है। दो विधान पार्षदों का मामला जोरों पर है जो जदयू उन्मीदवारों को हराकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनकी सदस्यता पर भी खतरा है। विधान परिषद में नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। फरक्का जलसंधि समेत अन्य मामलों पर खींचतान की स्थिति है। इन सभी मुद्दों पर एनडीए ने आनन फानन में बैठक बुलाया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें