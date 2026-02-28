सभी शिक्षकों को संतुष्ट नहीं कर सकते, टीचर ट्रांसफर पर ऐसा क्यों बोले बिहार के शिक्षा मंत्री
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि सभी शिक्षकों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने टीचर ट्रांसफर पर बोलते हुए सदन में यह बात कही।
Bihar News: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीचर ट्रांसफर पर कहा कि सभी शिक्षकों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को उन्होंने सदन में यह बात कही। मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक राज्य के लगभग ढाई लाख शिक्षकों का तबादला हो चुका है। इनमें 80 फीसदी संतुष्ट हैं। हालांकि, सरकार ने माना कि 20 प्रतिशत शिक्षक अपनी नई पोस्टिंग से खुश नहीं हैं।
बचे हुए शिक्षकों का भी जल्द होगा ट्रांसफर:- शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन टीचर का तबादला अभी नहीं हुआ है, यथासंभव कोशिश होगी कि उनका भी जल्द स्थानांतरण हो जाए।
पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा
शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का तबादला होगा। विधान परिषद में एमएलसी नवल किशोर यादव के सवाल का जवाब देते हुए शुक्रवार को उन्होंने ये बातें कहीं।
ई शिक्षा कोष पोर्टल में होगा संशोधन
वहीं, एमएलसी संजीव कुमार सिंह के सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार और अन्य निर्धारित अवकाश की क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में गणना करने को लेकर शिक्षा कोष पोर्टल पर संशोधन किया जाएगा। जीवन कुमार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि स्कूलों की साफ-सफाई के लिए एजेंसी बहाल है। शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।
सभापति अवधेश नारायण सिंह के सुझाव पर शिक्षा ने कहा कि सफाई कर्मियों की बहाली का मामला नीतिगत है और सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी। महेश्वर सिंह के सवाल पर उन्होंने ने कहा कि बिहार के 5 हजार स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण होना है। अभी 71 में से 10 में बेहतर तरीके से काम कर रहा है।
'वित्त विभाग सौतन की तरह काम कर रहा'
डॉ. मदन मोहन झा के सवाल पर वे बोले कि राज्य के सभी भाषायी अकादमियों को एक निदेशालय के नीचे लाया जाएगा। इसके अध्यक्ष की खोज के लिए जल्द ही सर्च कमेटी बनेगी।
संजय कुमार सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को जल्द ही अंतरराशि का भुगतान होगा। कई सवालों में वित्त विभाग का नाम लेने पर नवल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि वित्त विभाग सौतन की तरह काम कर रहा है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें