टेक्निकल बातों में फंसेंगे तो लेट होगा; महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी पर पप्पू यादव ने RJD को सुनाया
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी पर पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी पर ठीकर फोड़ा है। उन्होने कहा कि अगर टेक्निकल बातों में फंसेंगे तो लेट होगा। गठबंधन के सभी सहयोगियों का सम्मान करना होगा।
बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर माथापच्ची जारी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि इस दौरान कई राउंड की बातचीत महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच हो चुकी है। लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं हो सका है। सीट बंटवारे में हो रही देरी के लिए पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी पर ठीकरा फोड़ा है। पप्पू ने कहा कि अगर आप तकनीकी बातों में फंसोगे तो देरी तो होगी ही। मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपने सभी गठबंधन सहयोगियों का सम्मान करना चाहिए।
पप्पू यादव ने कहा कि पहले जो लालू यादव की राजद थी, वो जनता की पार्टी थी, लेकिन अब वो 'तकनीकी पार्टी' है। उन्होने कहा कि जब घोसी में सीपीआई-माले के विधायक रामबली सिंह यादव है, तो फिर क्यों राहुल शर्मा को पार्टी में शामिल कराकर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। नरकटियागंज में कांग्रेस सीट है, क्यों आप दूसरे को बोल रहे हैं। सीमांचल और कोसी में इनको सीटें चाहिए। बताइए पिछले चुनाव में सीमांचल में कितनी सीटें जीते थे। आपको बता दूं कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता है।
आपको बता दें महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही माले विधायक ने घोसी से 16 अक्टूबर को पर्चा भरने की घोषणा कर दी है। अब राजद में आए राहुल शर्मा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर लड़ेंगे तो उन्हें कौन-सी सीट मिलेगी, इस पर संशय पैदा हो गया है। राजद में शामिल हुए राहुल शर्मा 2010 में नीतीश कुमार की जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे। उनके पिता जगदीश शर्मा भी घोसी से लगातार 8 बार विधायक रहे थे। महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद जारी है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। क्योंकि अभी तक सीट बंटवारा किस मुकाम तक पहुंचा है, ये भी तय नहीं है।